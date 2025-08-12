Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Σάμου -και όχι μόνο- αναφορικά με τον γυμνασιάρχη και δάσκαλο χορού, που προφυλακίστηκε για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων, έπειτα από καταγγελίες 20 ανηλίκων εις βάρος του.

Θυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα που είχε κατά τον χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, φέρεται να διέπραξε μία περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου, οκτώ περιπτώσεις κατάχρησης ανηλίκων, τετελεσμένες και σε απόπειρα, δύο περιπτώσεις πορνογραφίας ανηλίκων και εννέα περιπτώσεις γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Τα χυδαία και άσεμνα μηνύματα που έστελνε στα ανήλικα θύματά του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στα θύματα έστελνε άσεμνα και χυδαία μηνύματα. Ο ίδιος τους έταζε δώρα, ταξίδια με το σκάφος του, αλλά και τη διαγραφή απουσιών που είχαν κάνει στο σχολείο. Καλούσε μαθητές στο σπίτι του για να παρακολουθήσουν ροζ βίντεο, ενώ τους έστελνε μηνύματα με χυδαίο περιεχόμενο και ακατάλληλες φωτογραφίες μέσω Instagram.

Σε ένα από αυτά τα χυδαία μηνύματα, έγραφε σε ανήλικο μαθητή: «Έχεις τοπ γάμπες. Είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες».

Στις καταθέσεις των παιδιών αναφέρεται ότι δεν δίσταζε να περηφανεύεται για όσα έκανε και να τα θεωρεί μαγκιά: «Είμαστε πιο μάγκες εμείς, εσείς δεν είστε τολμηροί».

Όπως κατήγγειλε ένα από τα ανήλικα θύματά του, το καλοκαίρι του 2022 ο γυμνασιάρχης τού πρόσφερε χρήματα, προκειμένου, αρχικά, να του κάνει μασάζ στα πόδια. Υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τις Αρχές, λόγω της ακαταλληλότητας του περιεχομένου τους.

«Μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Επίσης, μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί».

Όπως αποκαλύφθηκε, εκτός των άλλων, πρότεινε και εξόδους με τους ανήλικους μαθητές στέλνοντάς τους: «Πού είσαι bro μου; Τι κάνεις; Θα πάμε για καφέ;».

«Τα θύματα μιλούν για απερίγραπτες καταστάσεις»

Οι καταγγέλλοντες, αφού πληροφορήθηκαν ότι ο γυμνασιάρχης οδηγείται στις φυλακές, ζητούν την τιμωρία του δράστη. Όπως είπε ο δικηγόρος των θυμάτων, Ιωάννης Καλτάκης: «Είναι μια δικογραφία πολύ δύσκολη. Τα θύματα μιλούν για απερίγραπτες καταστάσεις. Εκμεταλλεύτηκε την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν γι’ αυτόν ως δάσκαλό τους, αλλά συνάμα εκμεταλλεύτηκε και τη φτώχεια».

«Είναι καταπέλτης κάποιες καταθέσεις. Και μάλιστα περιγράφεται ότι έπιανε μια παρέα παιδιών αρχικά, μετά πήγαινε στην άλλη. Μετά από τη δεύτερη που είχε πιάσει και δεν τον ήθελε, γιατί τον απομόνωναν, πήγαινε στην τρίτη», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Οι Αρχές ανοίγοντας το κινητό του γυμνασιάρχη ανακάλυψαν έκπληκτοι επτά αρχεία με οκτώ συνολικά ανήλικους κάτω των 15 ετών, σε άσεμνες στάσεις. Εξαιτίας αυτού του υλικού ο γυμνασιάρχης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, ενώ οι Αρχές τις προηγούμενες ημέρες, με εισαγγελική εντολή, έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του.