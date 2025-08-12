Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς», όταν ξαφνικό μπλακάουτ προκάλεσε προσωρινή ακυβερνησία. Το πλοίο, που μεταφέρει 183 επιβάτες και έχει πλήρωμα 25 ατόμων, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κέα και τη Μακρόνησο τη στιγμή της βλάβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μηχανική βλάβη έχει «μερικώς αποκατασταθεί», με αποτέλεσμα το «Ιονίς» να κινείται πλέον χρησιμοποιώντας μόνο τη μία από τις μηχανές του. Αυτοδύναμα κατευθύνεται προς το λιμάνι του Λαυρίου, ενώ για προληπτικούς λόγους σπεύδουν στην περιοχή δύο πλοία του Λιμενικού, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα σκάφη.

Την ίδια ώρα, οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την κατάσταση, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ.