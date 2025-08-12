Ήρθε η ώρα για τους λάτρεις της αστρονομίας να ετοιμάσουν τις ξαπλώστρες τους και να απολαύσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές πεφταστεριών της χρονιάς. Οι Περσείδες αναμένεται να κορυφωθούν τη νύχτα της 12ης Αυγούστου, αν και είναι ορατές ήδη από τα μέσα Ιουλίου και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται για ακόμα περίπου δύο εβδομάδες. Το ετήσιο αυτό φαινόμενο, που είναι πιο ορατό στο βόρειο ημισφαίριο, προκύπτει από τα θραύσματα κομήτη που καίγονται στην ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

«Κάθε χρόνο, η Γη περνά μέσα από το υλικό που έχει αφήσει πίσω του ένα αρχαίο ουράνιο σώμα, ο κομήτης 109P/Σουίφτ-Τατλ, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι περισσότερο από 5 δισεκατομμύρια έτη, παλαιότερος ακόμα και από τη Γη», δήλωσε ο δρ Ρίτσαρντ Πάρκερ, αστροφυσικός στο πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κομήτης επισκέπτεται το εσωτερικό ηλιακό σύστημα κάθε 133 χρόνια και η επόμενη κοντινή του προσέγγιση στη Γη αναμένεται το 2126. «Αξίζει να σημειωθεί πως ο κομήτης είναι το μεγαλύτερο αντικείμενο που πλησιάζει τη Γη, αλλά ευτυχώς, δεν προβλέπεται να έρθει επικίνδυνα κοντά για χιλιάδες χρόνια», πρόσθεσε ο δρ Πάρκερ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι Περσείδες δημιουργούνται επειδή τα θραύσματα που άφησε ο κομήτης παραμένουν στο διάστημα, και καθώς η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο κάθε χρόνο, διασχίζει το ίδιο νέφος υλικού την ίδια χρονική περίοδο και από την ίδια κατεύθυνση. «Έτσι, από την οπτική γωνία μας στη Γη, φαίνεται σαν οι Περσείδες να προέρχονται κάθε χρόνο από το ίδιο σημείο του ουρανού», εξήγησε ο δρ Εντ Μπλούμερ, αστρονόμος στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς. Το σημείο αυτό, γνωστό ως ακτινοβόλο, φαίνεται να βρίσκεται στον αστερισμό του Περσέα, από τον οποίο πήραν και το όνομά τους.

Ο Περσέας είναι τώρα ορατός στον βορειοανατολικό ουρανό, αλλά για την καλύτερη δυνατή θέαση των πεφταστεριών, ο δρ Μπλούμερ προτείνει να κοιτάξει κανείς προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά, προς τον Κρόνο, ή προς τα βόρεια, προς τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. «Για να αυξήσετε τις πιθανότητες, αν γυρίσετε λίγο μακριά από τον Περσέα, είναι πιθανότερο να τα δείτε με την περιφερειακή όραση», ανέφερε, τονίζοντας ότι είναι πιο εύκολο να τα παρατηρήσει κανείς σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ωστόσο, καθώς το φαινόμενο φέτος κορυφώνεται λίγες ημέρες μετά την πανσέληνο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πιο αμυδρά πεφταστέρια μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Ο δρ Μπλούμερ συμβουλεύει να βγει κανείς αργά το βράδυ σε όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό μέρος, με καθαρό ορίζοντα, και να περιμένει έως και 30 λεπτά για να προσαρμοστούν τα μάτια στο σκοτάδι. Προτείνει να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο με παρέα, όμως τονίζει ότι τα μεμονωμένα πεφταστέρια μπορεί να λάμψουν για ένα δευτερόλεπτο ή και λιγότερο, γεγονός που καθιστά αδύνατο να δείξεις το ίδιο σημείο σε κάποιον δίπλα σου. «Είναι ένα από αυτά τα φαινόμενα που δεν μπορείς να το εντοπίσεις, να γυρίσεις σε κάποιον δίπλα σου, να τον χτυπήσεις στον ώμο και να προσπαθήσεις να τον κάνεις να κοιτάξει το ίδιο σημείο στον ουρανό. Μέχρι να το κάνεις, έχει περάσει», είπε χαρακτηριστικά. «Έτσι, είναι λίγο μοναχικό, γιατί απλώς πρέπει να κάθεσαι με ανοιχτά μάτια και αυτό είναι όλο».