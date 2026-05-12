Ένα νέο ψηφιακό φίλτρο για τον έλεγχο και την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και αγροτικών ενισχύσεων ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, με αιχμή το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη Ιουνίου.

Στόχος του νέου συστήματος είναι να μπει τέλος σε φαινόμενα απόκρυψης ή τεχνητής υποδήλωσης ακίνητης περιουσίας από δικαιούχους επιδομάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βασικό κριτήριο για την καταβολή κοινωνικών ενισχύσεων, όπως η επιστροφή ενοικίου, το στεγαστικό και φοιτητικό επίδομα αλλά και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος.

Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας από το είδος και την επιφάνεια μέχρι τη χρήση του (ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο). Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα αποκτά πλήρη και διασταυρωμένη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των πολιτών.

Σύμφωνα με στελέχη της ΑΑΔΕ, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέπει διασταυρώσεις δεδομένων, εντοπίζοντας περιπτώσεις αναντιστοιχίας μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και πραγματικής εικόνας, με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό πιθανών παρατυπιών και καταχρήσεων.

Μέχρι σήμερα, ο βασικός έλεγχος της ακίνητης περιουσίας γίνεται μέσω του Ε9. Με την πλήρη ανάπτυξη του ΜΙΔΑ, τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα με το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια λάθους ή απόκρυψης.

Αγροτικές ενισχύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αγροτικές ενισχύσεις, όπου το σύστημα θα ελέγχει την επιλεξιμότητα εκτάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις γης. Παράλληλα, η χρήση δορυφορικών δεδομένων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει τον γεωχωρικό έλεγχο, επιτρέποντας πιο ακριβή διαχωρισμό των εκτάσεων που δικαιούνται επιδοτήσεις.

Από το 2027, το ΜΙΔΑ θα αποτελέσει και βασικό εργαλείο για τη χορήγηση απαλλαγών και εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ, καθώς μέσω της πλατφόρμας θα επιβεβαιώνεται η κύρια κατοικία κάθε φορολογουμένου.

Η νέα ψηφιακή χαρτογράφηση θα περιλαμβάνει αναλυτικά για κάθε ακίνητο στοιχεία όπως ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, τα οποία θα διασυνδεθούν πλήρως, δημιουργώντας ενιαίο μητρώο.

Για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν με σαφήνεια τη χρήση των ακινήτων τους, αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, επαγγελματική χρήση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην καταγραφή των κενών κατοικιών, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.