Την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και στα βόρεια σποραδικές βροχές το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 29, στη Θεσσαλία από 14 έως 31, στην Ήπειρο από 11 έως 25, στη Δυτική Στερεά από 11 έως 26, στην Ανατολική Στερεά από 13 έως 33, στην Πελοπόννησο από 13 έως 29, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 28, στις Κυκλάδες από 13 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.