Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb, με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων.

Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογούμενους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το 2025 υποβλήθηκαν 2,46 εκατ. δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα δηλωθέντα εισοδήματα να ανέρχονται σε 973,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα ποσά αυτά θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως 45%, ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν βασικό πεδίο ελέγχου για τις φορολογικές αρχές.

Στις διασταυρώσεις αξιοποιούνται στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται και στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι βασικοί στόχοι των ελέγχων

Με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να εντοπίσει: