Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Επιφάνειος

Επιφάνιος

Επιφανία

Θεόδωρος

Θοδωρής

Θόδωρος

Τεό

Θεοδώρα

Δώρα

Θοδώρα

Δωρούλα

Ντόρα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Γλυκερία

Σέργιος

Σεργία

Σεργιανή

Σεργιούλα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Επιφανείου, του Οσίου Θεοδώρου του εν Κυθήροις ασκήσαντος, του Αγίου Γερμανού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, του Αγίου Ιωάννη του Βλάχου, του Αγίου Φιλίππου του Αργυρίου, του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, του Οσίου Νικήτα του Σιναΐτη, της Αγίας Ειρήνης της Παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ιωάννη του Νεομάρτυρα εκ Σερρών, της Οσίας Καλλίτροπου, της Αγίας Δομιτίλλας, του Αγίου Παγκρατίου, του Αγίου Θεοφάνη Αρχιεπισκόπου Κύπρου, του Οσίου Λέοντα εν Μεθώνη και άλλων Αγίων που αναφέρονται στο συναξάρι της ημέρας. Η 12η Μαΐου είναι επίσης η Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων.

Άγιος Επιφάνιος: Ο Κύπριος επίσκοπος με σημαντική θεολογική παρουσία

Ο Άγιος Επιφάνιος, Επίσκοπος Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 12 Μαΐου. Υπήρξε μία από τις σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές των πρώτων χριστιανικών αιώνων και συνδέθηκε με τη θεολογική ζωή της εποχής του.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε τον 4ο αιώνα και ανέπτυξε έντονη εκκλησιαστική δράση. Η πορεία του συνδέθηκε με την Κύπρο, όπου υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Κωνσταντία, τη σημερινή Σαλαμίνα.

Ο Άγιος Επιφάνιος έμεινε γνωστός για τη θεολογική του κατάρτιση και για τη στάση του απέναντι σε δογματικές διαμάχες της εποχής. Σε μια περίοδο όπου η Εκκλησία διαμόρφωνε τη διδασκαλία και την εσωτερική της συνοχή, η συμβολή του θεωρήθηκε σημαντική.

Η παράδοση τον παρουσιάζει ως πρόσωπο με αυστηρό εκκλησιαστικό φρόνημα, αλλά και με έντονη ποιμαντική δραστηριότητα. Το έργο του συνδέεται με την προσπάθεια διαφύλαξης της ορθόδοξης πίστης, όπως αυτή κατανοούνταν στην εποχή του.

Στη μνήμη της 12ης Μαΐου τιμάται επίσης ο Όσιος Θεόδωρος ο εν Κυθήροις ασκήσας. Η παρουσία του στο εορτολόγιο συνδέει την ημέρα και με την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας.

Η 12η Μαΐου έχει και διεθνή κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωμένη στους αδελφούς και τις αδελφές νοσοκόμους. Η ημέρα υπενθυμίζει τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας στη φροντίδα των ασθενών και στη λειτουργία των συστημάτων υγείας.

