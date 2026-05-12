Σε τροχιά κανονικότητας και υλοποίησης των κυβερνητικών στοχεύσεων κινείται το Μέγαρο Μαξίμου, αφήνοντας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να παγιδευτούν στη μονοθεματική ατζέντα, ενώ σε παράλληλο χρόνο η γαλάζια κομματική μηχανή γκαζώνει για να είναι όλα έτοιμα για το 16ο συνέδριο της ΝΔ, στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή θα κόψει και επίσημα το νήμα της προεκλογικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός προήδρευσε χθες ευρείας σύσκεψης για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των ζωονόσων (ευλογιά – αφθώδης πυρετός), ενώ σήμερα στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ, όπου και θα τεθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μέχρι το τέλος του 2026. Στη φιλοσοφία των παραδοτέων εντάσσεται και το νέο ειδικό χωροταξικό που ανακοινώθηκε για τον τουρισμό, με την κυβέρνηση για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά να βάζει φρένο στην άναρχη τουριστική δόμηση, θέτοντας προϋποθέσεις για το πού, πώς και με ποιους όρους αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα.

Από τις πιο κομβικές στιγμές για την ελληνική οικονομία είναι η κίνηση-απάντηση στην αντιπολίτευση, αλλά κυρίως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, που δεν είναι άλλη από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

«Ο εκλογικός κύκλος θα ολοκληρωθεί κανονικά» ξεκαθαρίζουν από την κυβέρνηση

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πρόκειται για αποπληρωμή έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξέκοψε χθες τα περί πρόωρων εκλογών, ωστόσο η σεναριολογία δεν λέει να κοπάσει. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να αποκλίνει από τον θεσμικό της προγραμματισμό, δηλώνοντας ότι «η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας είναι αυτή».

Ξεκαθάρισε ότι ο εκλογικός κύκλος θα ολοκληρωθεί κανονικά, τοποθετώντας τις επόμενες εθνικές εκλογές το 2027. Όπως σημείωσε, ο χρονικός ορίζοντας τοποθετείται «μετά τη ΔΕΘ», κάνοντας λόγο για το ενδεχόμενο διεξαγωγής τους την άνοιξη, με πιθανότερους μήνες τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι τελευταίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης

Εν τω μεταξύ, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι τελευταίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να εξαπολύει συντονισμένη επίθεση τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τους για «ανεύθυνη στάση» και «επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος».

Κυβερνητικές πηγές υποστήριζαν ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να υιοθετήσει «ρητορική πόλωσης», προκειμένου να ανακτήσει πολιτικό έδαφος, ενώ παράλληλα κατηγόρησαν την Χαριλάου Τρικούπη ότι αποφεύγει να παρουσιάσει σαφές και κοστολογημένο πρόγραμμα. «Η κοινωνία ζητά λύσεις και σοβαρότητα, όχι στείρα αντιπολίτευση», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή παρεμβάσεις του για την οικονομία και τους θεσμούς. Κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για «πολιτική αμνησία», υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επανεμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο χωρίς να δίνει απαντήσεις για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.