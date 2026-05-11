Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση πολύ σοβαρή εξέλιξη και παραπέμποντας στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από τις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, απάντησε και στα ερωτήματα για τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, διευκρινίζοντας ότι η αναφορά του αφορούσε την προέλευση του drone, ενώ σχολίασε και το τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», τονίζοντας ότι μονομερείς ενέργειες εσωτερικής νομοθεσίας δεν παράγουν αποτελέσματα στο διεθνές δίκαιο.

«Ήταν πολύ σαφής ο ΥΠΕΞ ο οποίος στάθηκε από τις Βρυξέλλες στο θέμα του drone που βρέθηκε στη Λευκάδα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μίλησε για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη και επανέλαβε με έμφαση την κατάληξη της δήλωσης του Γιώργου Γεραπετρίτη ο οποίος είπε:

«Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Για τον Νίκο Δένδια και αν είχε καλή ενημέρωση όταν είπε ότι ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων: είναι προφανές ότι ο ΥΠΑΜ αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου drone. Άλλωστε η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέκτεινε τα χωρικά ύδατα της χώρας στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Για νομοσχέδιο της Τουρκίας για την Γαλάζια Πατρίδα:

«Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία δεν έχει καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας που ορίζει και τις θαλάσσιες ζώνες. Δε νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Οι δικές μας κινήσεις έχουν στέρεο αποτύπωμα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επίθεση σε Τσίπρα

Μνημείο θράσους χαρακτήρισε τις αναρτήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μετά την ΔΕΗ αποφάσισε να μιλήσει για τις τράπεζες. Ενώ είναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που τίναξε την οικονομία στον αέρα για να κάνει την δική του δήθεν επανάσταση είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα δάνεια στα Funds, που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έκανε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κουνάει το δάχτυλο σ εμάς για τις τράπεζες».

Για την κατάσταση στο εσωτερικό της ΝΔ και την απόφαση Καραμανλή να μην παραστεί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως:

Στο 16ο συνέδριο οφείλουμε να δώσουμε το παρόν για κάθε μέλος της παράταξης αυτής τιμώντας όλους όσοι έδωσαν μάχη για τα πιστεύω τους και έκαναν αγώνα για την παράταξη. Η αξία ενός συνεδρίου είναι ένας απολογισμός και των πεπραγμένων της κυβέρνησης αλλά και ποια είναι τα επόμενα βήματα για τα επόμενα χρόνια ενόψει και των εκλογών του 2027. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν έχω αρμοδιότητα να κρίνω τις επιλογές αυτές. Αυτή αξιολογείται από τα μέλη και τους ανθρώπους της ΝΔ», ενώ διέψευσε ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης αρνήθηκε να αναλάβει πρόεδρος του συνεδρίου της ΝΔ.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις Δημητριάδη:

«Έχει δικαίωμα ο οποιοσδήποτε πολίτης να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Κάποιοι ενοχλήθηκαν. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου την συνέντευξη ενός ανθρώπου που τώρα είναι ιδιώτης. Για την πολιτική ευθύνη είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη. Το ΠΑΣΟΚ ή δεν μπορεί να διαβάσει καλά ή κάνει ότι δεν διαβάζει καλά για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό του ΠΑΣΟΚ για το αν θα μείνει στο βάθρο ή την δεύτερη ή την τρίτη θέση και καλό θα ήταν να σταματήσουν να ασχολούνται εμμονικά με ζητήματα της δικαιοσύνης αλλά με τα προβλήματα του κόσμου. Πρέπει να καταλάβει το ΠΑΣΟΚ ότι ο κόσμος δεν κινείται γύρω από ένα θέμα».