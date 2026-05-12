Η Κνεσέτ ενέκρινε τη Δευτέρα νομοσχέδιο για τη δημιουργία ειδικού στρατιωτικού δικαστηρίου, το οποίο θα αναλάβει τη δίκη Παλαιστινίων που κατηγορούνται για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Η πρόταση εγκρίθηκε με 93 ψήφους υπέρ και χωρίς καμία αρνητική ψήφο.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από κοινού από τον βουλευτή του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, Σίμχα Ρότμαν, που ανήκει στον κυβερνητικό συνασπισμό, και τη βουλευτή του κόμματος Ισραέλ Μπεϊτένου, Γιούλια Μαλινόφσκι, από την αντιπολίτευση, σε μια σπάνια διακομματική πρωτοβουλία.

Η νέα δικαστική δομή θα ενταχθεί στο στρατιωτικό δικαστικό σύστημα του Ισραήλ και θα αναλάβει την εκδίκαση υποθέσεων περίπου 300 ενόπλων που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εντός ισραηλινού εδάφους κατά τη διάρκεια της επίθεσης και παραμένουν υπό κράτηση έκτοτε.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι κατηγορούμενοι θα μπορούν να διωχθούν για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων γενοκτονία, παραβίαση της ισραηλινής κυριαρχίας, πρόκληση πολέμου, συνεργασία με εχθρική δύναμη σε περίοδο πολέμου και τρομοκρατικές πράξεις βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας του 2016. Για όσους καταδικαστούν για γενοκτονία προβλέπεται ακόμη και η θανατική ποινή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ, Γιαρίβ Λεβίν, χαρακτήρισε την ψήφιση του νόμου «μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σημερινής Κνεσέτ», τονίζοντας ότι πρόκειται για ιστορική πρωτοβουλία απονομής δικαιοσύνης για «τη χειρότερη σφαγή στην ιστορία του κράτους».

Από την πλευρά της, η Γιούλια Μαλινόφσκι δήλωσε ότι «αυτές θα είναι οι δίκες των σύγχρονων Ναζί», προσθέτοντας πως θα μείνουν στην ιστορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ισραηλινό κοινοβούλιο, μεταξύ 5.000 και 6.000 ένοπλοι, κυρίως μέλη της Χαμάς αλλά και άλλων οργανώσεων, εισέβαλαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 από ξηρά, αέρα και θάλασσα, πραγματοποιώντας επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους. Παράλληλα, 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι όσοι κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου δεν θα μπορούν να αποφυλακιστούν μέσω μελλοντικών συμφωνιών ανταλλαγής κρατουμένων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του νέου δικαστικού μηχανισμού ενδέχεται να καθυστερήσει, λόγω διαφωνιών μεταξύ των υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών σχετικά με το κόστος της λειτουργίας του. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια σέκελ, ενώ το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στα 2 δισεκατομμύρια.

Το ειδικό δικαστήριο αναμένεται να στελεχωθεί από 15 δικαστές, ανάμεσά τους πρόσωπα με τα προσόντα να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, αλλά και διεθνείς νομικούς που θα επιλεγούν από τον υπουργό Δικαιοσύνης σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δίκες θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται μέσω ειδικής ιστοσελίδας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.

Παρά τη μεγάλη κοινοβουλευτική στήριξη, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες για το κατά πόσο οι κατηγορούμενοι μπορούν να τύχουν δίκαιης δίκης, καθώς βρίσκονται υπό κράτηση σχεδόν δυόμισι χρόνια χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για σκληρές συνθήκες κράτησης και πιέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δικαστική διαδικασία.

Η συζήτηση στην Κνεσέτ εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με συγγενείς θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου να διακόπτουν επανειλημμένα τον Άραβα βουλευτή Αχμάντ Τίμπι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στα αραβικά, κατηγορώντας τον για στήριξη της τρομοκρατίας.

Την ίδια ώρα, οργανώσεις συγγενών θυμάτων και πρώην ομήρων συνέχισαν να ζητούν τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και την ανάληψη πολιτικών ευθυνών από την ισραηλινή ηγεσία.