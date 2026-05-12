Αυξημένη είναι κίνηση από νωρίς σήμερα, Τρίτη 12/5 το πρωί στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Αιγάλεω. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως στο ύψος της Νέας Ιωνίας.

Επίσης λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Επίσης επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στους κόμβους σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από Σύνταγμα, Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

