Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς το αγωνιστικό τμήμα του Παναθηναϊκού, λίγες ώρες πριν από το καθοριστικό Game 5 απέναντι στη Βαλένθια (13/5, 22:00), από το οποίο θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Οι «Πράσινοι» μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη αναμέτρηση στην Ισπανία, γνωρίζοντας πως ο νικητής θα εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε να εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς την ομάδα μέσω story στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες όλων των παικτών του ρόστερ και στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας και πίστης.

«Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γιαννακόπουλος έχει θέσει ως μεγάλο στόχο της φετινής σεζόν την κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τίτλου της διοικητικής του παρουσίας στον σύλλογο, μετά την κορυφή του 2024.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε και δεύτερο story με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, συνοδευόμενο από τη μετάφραση της λέξης «άτρωτος».

«Κλείσε τα αυτιά σου και λύσε το σορτς σου», έγραψε, στέλνοντας νέο μήνυμα στήριξης προς τον Αμερικανό σταρ ενόψει της μεγάλης βραδιάς.