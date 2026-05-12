Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν τα όσα βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών που εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η 28χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τα ίδια της τα παιδιά κατέθεσαν στην Αστυνομία ότι ο πατέρας τους φέρεται να την έσπρωξε από το όχημα και στη συνέχεια να την παρέσυρε.

«Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η 28χρονη είναι ακόμη σε καταστολή. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Επομένως αναμένουμε και ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει ούτως ώστε να μας δώσει την πλήρη εικόνα», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Νίκος Στειακάκης, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η 28χρονη

Σοκαριστικές οι εικόνες από το σημείο που βρέθηκε η 28χρονη

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν το σημείο όπου βρέθηκε η γυναίκα είναι αποκαλυπτικές και δείχνουν αίματα στην άσφαλτο και προσωπικά αντικείμενα διάσπαρτα στον δρόμο.

Ο σύζυγος της 28χρονης όμως, επιμένει στη δική του εκδοχή και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε μόνη της από το αυτοκίνητο, περιγράφοντας πως η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά κατά την κίνηση και εκείνη βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Στα ντοκουμέντα που δημοσίευσε το Creta24, η νεαρή γυναίκα διακρίνεται αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, λίγα λεπτά μετά το περιστατικό για το οποίο κατηγορείται ο 30χρονος σύζυγός της.

Δίπλα της βρίσκεται η μητέρα της, η οποία προσπαθεί να σκουπίσει τα αίματα με μία πετσέτα, ενώ στο σημείο έχουν ήδη φτάσει αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες.

Στις εικόνες καταγράφεται και το βαν της οικογένειας, με το οποίο σύμφωνα με τις Αρχές ο 30χρονος φέρεται να παρέσυρε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

«Καίει» τον πατέρα η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού

Η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας δίνει μία άλλη εικόνα για τα γεγονότα καθώς φέρεται να ανέφερε ότι είδε τον πατέρα του να παρασύρει τη μητέρα του και στη συνέχεια να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

«Το παιδί μπορεί να εξεταστεί με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τα εχέγγυα που αυτός προβλέπει. Θα πρέπει να εξεταστεί η παρουσία παιδοψυχολόγου παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατ’ αρχάς η κατάσταση του παιδιού και αν αυτό είναι σε θέση να καταθέσει και στη συνέχεια να ληφθεί η κατάθεσή του», επεσήμανε ο δικηγόρος.

Ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης έχει συλληφθεί, καθώς βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σήμερα, Τρίτη 12/5 αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Σημαντικά τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κλούβα

Σύμφωνα με πληροφορίες στην κλούβα που οδηγούσε ο 30χρονος βρέθηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, δαχτυλιές από αίμα στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, αλλά και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Παράλληλα, ο προφυλακτήρας φέρεται να είχε αποκολληθεί και να είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Οι πραγματογνώμονες έχουν ήδη λάβει δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ αναμένεται και τεχνικός έλεγχος μέσω ΚΤΕΟ.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.