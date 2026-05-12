Φρικτό εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο στο Βιετνάμ έχει προκαλέσει σοκ, καθώς ένας 34χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από βιομηχανικό μηχάνημα τεμαχισμού καουτσούκ.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης και, σύμφωνα με αναφορές, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του εργοστασίου.

Προσοχή σκληρό βίντεο

Horrifying factory accident caught attention worldwide 🚨💔

A worker in Vietnam was tragically pulled into a rubber grinding machine after holding onto his shovel instead of letting go.

Ο εργάτης, που σύμφωνα με τοπικά μέσα ονομαζόταν Ρο Μα, βρισκόταν μέσα στη δεξαμενή τροφοδοσίας του μηχανήματος και χρησιμοποιούσε ένα φτυάρι για να σπρώχνει το υλικό προς τον τεμαχιστή.

Κάποια στιγμή, το εργαλείο φαίνεται να πιάστηκε στο μηχάνημα. Ο 34χρονος προσπάθησε να το συγκρατήσει και να το τραβήξει πίσω, όμως μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα παρασύρθηκε και ο ίδιος στον τεμαχιστή.