Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Απριλίου σε περιοχή του δήμου Λοκρών, έξω από τη Λαμία, όταν ένας 68χρονος άνδρας τεχνίτης έπεσε από σκαλωσιά ύψους 6 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και από εκεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, λίγες ώρες αργότερα ο άτυχος εργαζόμενος άφησε την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, που ανέλαβε την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.