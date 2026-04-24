Τριπλή οικονομική ενίσχυση στο στεγαστικό κόστος που αντιμετωπίζουν αναμένεται να δουν το επόμενο διάστημα περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια μέσω της επιστροφής ενοικίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η σχετική διάταξη κατατίθεται άμεσα στη Βουλή και προβλέπει αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024, με την πρώτη πληρωμή να τοποθετείται έως τις αρχές του καλοκαιριού. Την ίδια στιγμή, για τον Νοέμβριο του 2026 προγραμματίζεται η καταβολή δύο επιπλέον ενοικίων που θα αφορούν τη δαπάνη του 2025.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με ρητή εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συνολικά, εντός ενός έτους προβλέπεται η καταβολή τριών ενοικίων ανά δικαιούχο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της αντιμετώπισης των αυξημένων πιέσεων στην αγορά κατοικίας της περιφέρειας.

Η ενίσχυση είναι μόνιμη και δίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για την παραμονή αλλά και την προσέλκυση προσωπικού σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Το ύψος της επιστροφής ευθυγραμμίζεται με το υφιστάμενο πλαίσιο επιστροφής ενός ενοικίου που εφαρμόζεται από τον περασμένο Νοέμβριο.

Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ώστε η ενίσχυση να αντανακλά το πραγματικό ύψος του ενοικίου.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μίσθωση κατοικίας εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με τον τόπο εργασίας, προκειμένου η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με την πραγματική στεγαστική ανάγκη. Το πλαφόν των 800 ευρώ ισχύει, με δυνατότητα αύξησης κατά 50 ευρώ ανά παιδί.

Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο που κατέβαλε το 2024 ή το 2025 να είχε υπερβεί τα 800 ευρώ και οι πληρωμές να είχαν πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, το ύψος της ενίσχυσης προκύπτει από το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Για την καταβολή της τριπλής επιστροφής απαιτείται:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για το ακίνητο.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της σύμβασης στη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε το 2025 για την αναδρομική ενίσχυση, καθώς και στη δήλωση που θα υποβληθεί έως τον Ιούλιο του 2026 για την πληρωμή των δύο ενοικίων που αφορά τη δαπάνη του 2025. Σε περίπτωση τροποποίησης, αρκεί η αναγραφή της τελευταίας σύμβασης.

Εάν ο αριθμός μισθωτηρίου δεν έχει δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε διασταυρώσεις. Εφόσον τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά. Το τελικό ποσό θα υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του δηλωθέντος στη σύμβαση και εκείνου που έχει δηλωθεί από τον εκμισθωτή στη φορολογική του δήλωση.