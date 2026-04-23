Μια ακόμη διπλωματική διελκυστίνδα έρχεται στο φως, κατά την οποία η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για παράνομους περιορισμούς στην αλιεία, πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων, και η Αθήνα απαντά πως η Τουρκία διαμαρτύρεται σήμερα για όρια που ισχύουν από το 2018. Στις αιτιάσεις της γείτονος απαντούν οι ψαράδες του Αιγαίου, που μιλούν στην κάμερα του Ant1.



Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «άκυρους» τους χάρτες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει δικαιοδοσία, ενώ κάνει λόγο για πρακτικές ενάντια στο διεθνές δίκαιο.



Η ανακοίνωση της Αθήνας σημειώνει τα εξής:



«Οι Χάρτες αυτοί ανατρέχουν από το 2018. Τώρα η αρμόδια Διεύθυνσης Αλιείας του Λιμενικού Σώματος ανήρτησε κάποιους διαδραστικούς χάρτες, οι οποίοι δεν συνδέονται. Οπότε οι Τούρκοι το διαπίστωσαν κατά πάσα πιθανότητα τώρα. Εντάσσεται στην ‘παραδοσιακή επιχειρηματολογία’ της Τουρκίας αλλά εμείς έχουμε πλέον τα επιχειρήματα μας πολύ συγκροτημένα κι από αυτά δεν αφιστάμεθα».



Οι ψαράδες τώρα λένε τα πράγματα όπως τα βλέπουν και τα νιώθουν, και μιλώντας στον Ant1 τόνισαν χαρακτηριστικά:

«Δεν γίνεται να έρχονται οι Τούρκοι μέσα στα δικά μας νερά, ειδικά στο Φαρμακονήσι που είναι στρατιωτική ζώνη. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ψαρεύουμε στο 1,5 ναυτικό μίλι και μας διώχνουν οι Τούρκοι μέσα από τα νερά μας».



Η Τουρκία αμφισβητεί σε κάθε ευκαιρία την ελληνική κυριαρχία στη Μεσόγειο, παρεμποδίζοντας και τις εργασίες συντήρησης καλωδίου από ολλανδικό πλοίο που είχε πάρει άδεια από τις ελληνικές αρχές, εκδίδοντας και σχετική NAVTEX.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιου αναφέρεις δτην ανακοίνως΄λη της: «Η Τουρκία, επικαλούμενη το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ζήτησε από το ολλανδικό να αιτηθεί άδεια, το οποίο βεβαίως, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει συμβεί. Απέναντι σε αυτές τις ενέργειες, η Ελλάδα προτάσσει διαχρονικά ψυχραιμία, διεθνή νομιμότητα και το Δίκαιο της Θάλασσας.

