Στην καρδιά της αμερικανικής τεχνολογικής σκηνής στην Silicon Valley, μια παράδοξη συμμαχία δισεκατομμυριούχων και συντηρητικών πολιτικών επιχειρεί να αλλάξει το αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέποντάς την από ένα αμφιλεγόμενο εργαλείο σε μια «ιερή» ηθική επιταγή. Ισχυρές προσωπικότητες όπως ο Πίτερ Τιλ και η Κάθριν Μπόιλ, στενή σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ηγούνται μιας προσπάθειας να πείσουν τους Χριστιανούς πιστούς ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά αποτελεί θείο καθήκον.

Επιχειρούν δηλαδή να επαναπροσδιορίσουν την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως ένα εργαλείο κέρδους, αλλά ως μια θεϊκή αποστολή. Το κίνημα αυτό, που πολλοί χαρακτηρίζουν ως το «ευαγγέλιο της τεχνολογικής ευημερίας», χρησιμοποιεί θεολογικούς όρους για να κάμψει τις αντιστάσεις των πολιτών.



Η AI παρουσιάζεται ως ο «σωτήρας» που θα ενισχύσει την παραδοσιακή οικογένεια, επιτρέποντας στις μητέρες να εργάζονται από το σπίτι και προσφέροντας ψηφιακούς δασκάλους σε κάθε παιδί.



Μάλιστα, ο Πίτερ Τιλ προχωρά σε μια ακραία ρητορική, ταυτίζοντας όσους ζητούν ρυθμιστικούς κανόνες και φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με τον «Αντίχριστο», θεωρώντας τους εμπόδιο στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Από την άλλη πλευρά, θρησκευτικοί διανοητές και σκεπτικιστές προειδοποιούν για τον κίνδυνο μιας «Μηχανής» που απομονώνει τον άνθρωπο από τη φύση και τη βιολογία του. Παρά τις ανησυχίες για μαζική ανεργία και απώλεια του νοήματος της ζωής, η στρατηγική των tech-ευαγγελιστών φαίνεται να αποδίδει. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι συντηρητικοί ψηφοφόροι γίνονται σταδιακά λιγότερο καχύποπτοι απέναντι στην AI, υιοθετώντας το όραμα μιας νέας «χρυσής εποχής».



Η Silicon Valley δεν πουλά πλέον μόνο κώδικα, αλλά μια μεταφυσική υπόσχεση όπου ο πλούτος αγιοποιείται και η τεχνολογία γίνεται το νέο αντικείμενο λατρείας, υποσχόμενη να δώσει απαντήσεις στα αιώνια υπαρξιακά ερωτήματα της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Motherjones.com