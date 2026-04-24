Θετική αναφορά στην Ελλάδα και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα «φανταστική χώρα», σημειώνοντας ότι έχει συμβάλει ουσιαστικά σε σειρά τομέων και ότι «κατανοεί τη σημασία» κρίσιμων ζητημάτων. Για τον κ. Μητσοτάκη ανέφερε ότι πρόκειται για «τρομερό τύπο».

Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο αμερικανικό συντηρητικό μέσο Breitbart.

Greece has been very supportive; he is a terrific guy. pic.twitter.com/nS56gM1DG3 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη διπλωματικής λύσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και στη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών.

Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να επιτύχει μια τέτοια συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη του Breitbart στην Ουάσιγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο οποίος πήρε τη συνέντευξη, η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τη δήλωσή του, ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα κατέληγαν σύντομα σε μια εμπορική συμφωνία.

Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι προβλέψεις εκείνες επιβεβαιώθηκαν με τη μεταγενέστερη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι και πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τοποθετηθεί με ανάλογα θετικό τρόπο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα, με αφορμή συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Breitbart.