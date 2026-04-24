Γεμάτο θα είναι και το επόμενο διήμερο το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, καθώς με την επιστροφή του από την Κύπρο, όπου συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο κορυφής, θα εκκινήσει η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στη χώρα μας.

Η στάση της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο εντός ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Στον απόηχο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αμερικανικό Breitbart, όπου αναφέρθηκε τόσο στην κρίση στο Ιράν όσο και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η ανταπόκριση ήταν άμεση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει μέσα από το Οβάλ Γραφείο ότι η Ελλάδα είναι «φανταστική χώρα», τονίζοντας ότι «μας έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς» και αναφερόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι τρομερός τύπος».

Η επίσκεψη Μακρόν

Ο υψηλός προσκεκλημένος της χώρας μας σήμερα και αύριο, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, είχε ήδη μια συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής με τον πρωθυπουργό και σήμερα στις 19.30 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, η οποία είχε υπογραφεί το 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αλλά και να ανοίξει νέα πεδία συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η καινοτομία και η πολιτική προστασία. Ειδικά όσον αφορά στην επικαιροποίηση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας, αιχμή παραμένει η πρόνοια αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση απειλής κατά της ελληνικής επικράτειας.

Και η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της ελληνογαλλικής σχέσης ως βασικού πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και προς επίρρωσιν αυτών, το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων».

Ταυτόχρονα, η Αθήνα διαψεύδει δημοσιεύματα κυρίως του Γαλλικού Τύπου, τα οποία ανέφεραν ότι το Παρίσι έχει διερευνήσει συμφωνία βάσει της οποίας η Αθήνα θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία για επιπλέον Ραφάλ σε μειωμένη τιμή, εφόσον συμφωνήσει να παραδώσει αεροσκάφη Μιράζ που διαθέτει.

Στις 11.30 του Σαββάτου θα γίνει η συνάντηση των δύο ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου, θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το μήνυμα της Αθήνας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διπλωματικές πηγές τόνιζαν με έμφαση ότι είναι απαραίτητο να αποτραπεί νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υπογράμμιζαν την ανάγκη καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Ειδικά όσον αφορά στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η χώρα μας δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει σε κατάλληλες προσπάθειες για την ασφαλή διέλευση των Στενών, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. «Συμμετέχουμε ενεργά στις σχετικές πρωτοβουλίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας», τόνιζαν οι ίδιες πηγές.