Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη χώρα μας στις 24 και 25 Απριλίου, αμέσως μετά την ενδιάμεση Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στην Κύπρο.

Οι ημερομηνίες έγιναν γνωστές πρώτα από το Ελιζέ στις 11 Απριλίου και στη συνέχεια σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται να ανανεωθεί η Ελληνογαλλική Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.