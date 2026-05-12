Μετά τον «Μουνή» και τις παθογένειες της επαρχίας, η Νατάσα Παπαμιχαήλ επανέρχεται στη «μεγάλη πόλη» και καταπιάνεται με τον «Καραφλομπέκατσο», μια μαύρη κωμ(ωδή)α της Λένας Κιτσοπούλου πάνω στην καθημερινότητα και την επιβίωση στο χαώδες αστικό τοπίο.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ωμής και ανατρεπτικής γραφής της Λένας Κιτσοπούλου, ο «Καραφλομπέκατσος» είναι μια ωδή πάνω στην ασχήμια της διπλανής πόρτας, μία έκρηξη συνειδήσεως που ξεγυμνώνει τον αστικό μύθο με ένα μαύρο, κανιβαλιστικό χιούμορ που σε κάνει να γελάς και να ανατριχιάζεις ταυτόχρονα.

Ο ήρωας, μετά από ένα χωρισμό, μετακομίζει σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Όλα δείχνουν ιδανικά στην καινούρια του ζωή. Παρά την έντονη κοινωνικότητά του και τη φασαρία της πόλης όμως, αρχίζει σταδιακά να νιώθει ξένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εγκλωβισμένος σε μια πνιγηρή εσωτερική μοναξιά. Δεν θέλει να το παραδεχτεί, αντιστέκεται, με χιούμορ και θετικές σκέψεις που ελπίζει ότι θα αλλάξουν την καθημερινότητά του. Πόσο γελοία όμως και ταυτόχρονα τραγική μπορεί να είναι η ζωή ενός ανθρώπου χωρίς ψευδαισθήσεις;

Θα καταφέρει να επιβιώσει στην αστική αρένα;

Ταυτότητητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία – Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Ερμηνεύει ο Γιάννης Οικονομίδης

Στο πιάνο η Άννα Μακούρινα

Σάββατο 23, Κυριακή 24 και Δευτέρα 25 Μαΐου

Παρασκευή 29, Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση: more.com

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός

τηλ: 210 34 14 11