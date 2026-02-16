Ως «νέα κλιμάκωση» χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, καλώντας την κυβέρνηση της χώρας να ανακαλέσει τις ρυθμίσεις για την έγγεια ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι νέοι κανονισμοί παγιώνουν τον έλεγχο του Ισραήλ στην περιοχή, προκαλώντας την έντονη ανησυχία της Ε.Ε.

Η ισραηλινή απόφαση «συνιστά μια νέα κλιμάκωση (…). Υπενθυμίζουμε ότι η προσάρτηση (της Δυτικής Όχθης) είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση αυτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ανουάν Ελ Ανουνί.

Εξάλλου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντουμπράβκα Σουίτσα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να παρακαθήσει σε μια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως αυτό ιδρύθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ιδιότητα του παρατηρητή.

«Η Επιτροπή της ΕΕ δεν γίνεται μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, συμμετέχουμε σε αυτήν τη συνάντηση ακριβώς λόγω της μακρόχρονης δέσμευσής μας για εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθώς και για να λάβουμε μέρος στις διεθνείς προσπάθειες για υποστήριξη της ανοικοδόμησης και της μεταπολεμικής ανάκαμψης στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκιγιόμ Μερσιέ.