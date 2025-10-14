Ένα από τα πιο πρόσφατα γεγονότα που σχετίζονται με τον Μίκαελ Σουμάχερ θεωρείται «θετικό σημάδι» για την υγεία του, σύμφωνα με Γάλλο δημοσιογράφο. Παρά το γεγονός αυτό, ο θρύλος της Formula 1 φαίνεται πως εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να μιλήσει, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να περπατήσει.

Ο Σουμάχερ, σήμερα 56 ετών, παραλίγο να χάσει τη ζωή του σε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών για σκι στο Μεριμπέλ της Γαλλίας, το 2013. Από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Στο μεταξύ, ο γιος του, Μικ Σουμάχερ, έχει ακολουθήσει τα βήματά του και αγωνίζεται στη Formula 1, ενώ η κόρη του, Τζίνα, έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι τον Απρίλιο.

Οι ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος της L’Équipe, Στεφάν Λερμίτ, προσπάθησε να δώσει μια μικρή εικόνα για τη ζωή του Σουμάχερ.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι καλά, αλλά ίσως ότι είναι λίγο καλύτερα», δήλωσε στο RTL. «Οι μόνες πραγματικές ειδήσεις προέρχονται από την οικογένειά του και αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό, γιατί τα νέα που προέρχονται από την οικογένεια είναι τα καλά νέα. Όσα έρχονται από έξω πιθανότατα δεν αξίζουν πολλά», συμπλήρωσε.

Ο Λερμίτ πρόσθεσε: «Φέτος υπέγραψε ένα κράνος. Ήταν για μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Κράτησε η σύζυγός του το χέρι του; Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα θετικό σημάδι, σχεδόν ένα σημάδι ζωής. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι δεν τον έχουμε δει να περπατά και, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε μιλάμε για κάποιον που συνεχίζει να αναπνέει, ίσως να έχει μικρές αλληλεπιδράσεις με την οικογένειά του, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι καλά».

Η υπογραφή στο κράνος

Η Daily Mail αποκάλυψε ότι ο Σουμάχερ υπέγραψε ένα κράνος για να συγκεντρωθούν χρήματα υπέρ του φιλανθρωπικού ιδρύματος του σερ Τζάκι Στιούαρτ, Race Against Dementia. Ο ρεπόρτερ Τζόναθαν Μακ Έβοϊ ανέφερε ότι η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, τον βοήθησε να προσθέσει τα αρχικά του «MS» δίπλα σε κάθε άλλο εν ζωή παγκόσμιο πρωταθλητή.

Η κοινότητα της Formula 1 είχε συγκλονιστεί το 2013, όταν ο Σουμάχερ υπέστη το σχεδόν μοιραίο ατύχημα. Συγκρούστηκε με το κεφάλι σε βράχο και παρότι το κράνος του απορρόφησε μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης, το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό, που ράγισε το κέλυφος και προκάλεσε κάταγμα στο κρανίο του, οδηγώντας σε σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Ο Γερμανός πιλότος τέθηκε σε τεχνητό κώμα, υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις στον εγκέφαλο και κρίθηκε αρκετά σταθερός για να μετακινηθεί μόλις τον Ιούνιο του 2014.

Τον Μάρτιο, ο δημοσιογράφος Φέλιξ Γκέρνερ από το γερμανικό δίκτυο RTL αποκάλυψε ότι ο Σουμάχερ «δεν μπορεί πλέον να επικοινωνεί λεκτικά». «Η κατάσταση είναι πολύ λυπηρή», είχε πει ο Γκέρνερ. «Χρειάζεται συνεχή φροντίδα και εξαρτάται πλήρως από τους φροντιστές του. Δεν μπορεί πλέον να εκφραστεί προφορικά. Αυτή τη στιγμή, το πολύ 20 άτομα μπορούν να πλησιάσουν τον Μίκαελ», συμπλήρωσε.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, έχοντας κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο το 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004. Κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, σημείωσε επίσης 71 ταχύτερους γύρους και 155 τερματισμούς στο βάθρο.