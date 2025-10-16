Οι Ελβετοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι ο Αυστραλός οδηγός που κατηγορείται για τον βιασμό μιας από τις νοσοκόμες του Μίκαελ Σουμάχερ «δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και μήνες».

Ο ανώνυμος οδηγός φέρεται να βίασε τη νοσοκόμα, ενώ βρισκόταν στο οικογενειακό σπίτι του θρύλου της Formula 1 στην Γκλαντ της Ελβετίας, πριν διαφύγει στην Αυστραλία. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον πιθανή έκδοση στην Ελβετία, καθώς η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με τη χώρα.

Οι εισαγγελείς ήλπιζαν να εξετάσουν τον κατηγορούμενο στο δικαστήριο την Τετάρτη, ωστόσο πλέον αντιμετωπίζουν δυσκολία εντοπισμού του. Πηγή που ερευνά την υπόθεση δήλωσε στη Sun ότι οι Αρχές επισκέφθηκαν την Γκλαντ πέρυσι για να συζητήσουν με νομικούς υπεύθυνους σχετικά με τις κατηγορίες. Σύμφωνα με την πηγή, ενημερώθηκαν ότι «δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και μήνες, αλλά αρνείται κάθε κατηγορία». Επιπλέον, ο άνδρας δεν βρίσκεται πλέον σε επαφή με κανέναν αξιωματούχο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ιχνηλάτησή του.

Ο Αυστραλός κατηγορείται για τον βιασμό μιας από τις νοσοκόμες του Σουμάχερ σε υπνοδωμάτιο της έπαυλης του 56χρονου αστέρα στις 23 Νοεμβρίου 2019. Η ποινική καταγγελία κατατέθηκε το 2022 και ήρθε στο φως πριν από τη δίκη που είχε προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το 24heures.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το περιστατικό έλαβε χώρα σε υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου μετά από βραδιά κατανάλωσης ποτών με βάση τη βότκα. Την περίοδο εκείνη, ο επαγγελματίας οδηγός φέρεται να ήταν καλός φίλος του γιου του Σουμάχερ, Μικ.

Η νοσοκόμα και ο κατηγορούμενος συναντήθηκαν στο δωμάτιο μπιλιάρδου της έπαυλης στη λίμνη της Γενεύης, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ο οδηγός ισχυρίζεται ότι είχαν φιληθεί μία φορά προηγουμένως σε ένα κλαμπ της Γενεύης, κάτι που η νοσοκόμα διαψεύδει, τονίζοντας ότι δεν είχαν στενή σχέση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νοσοκόμα πήγε να συναντήσει δύο συναδέλφους της που έπαιζαν μπιλιάρδο με τον οδηγό. Όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της, ένας φυσιοθεραπευτής της ομάδας βοήθησε τον κατηγορούμενο να τη μεταφέρει στο υπνοδωμάτιό της, όπου την τοποθέτησε στο κρεβάτι χωρίς να της βγάλει τα ρούχα και την άφησε να κοιμηθεί με τα φώτα αναμμένα. Λίγο αργότερα, ο οδηγός φέρεται να επέστρεψε στο δωμάτιο και να τη βίασε, ενώ η κατηγορία αναφέρει ότι συνευρέθηκε μαζί της δύο φορές, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας. Κανείς από τους άλλους δύο εργαζόμενους που ήταν εκεί δεν είδε ή άκουσε κάτι.

Το θύμα κατέθεσε την ποινική καταγγελία δύο χρόνια αργότερα, μετά την απόλυσή της από την οικογένεια Σουμάχερ.

Η κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Μίκαελ Σουμάχερ, 56 ετών, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο που υπέστη στις γαλλικές Άλπεις τον Δεκέμβριο του 2013. Η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, διαχειρίζεται τη φροντίδα του, καθώς χρειάζεται συνεχόμενη παρακολούθηση στο σπίτι τους στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Μόλις χθες υπήρξε μια «θετική» ενημέρωση σχετικά με την υγεία του από έναν δημοσιογράφο της Formula 1. Ο Στεφάν Λ’Ερμιτ της L’Equipe ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια «ενθαρρυντικά σημάδια» σχετικά με την κατάσταση του Σουμάχερ, 11 χρόνια μετά το τραγικό ατύχημα στο σκι. Στην εκπομπή Le Grand Recit δήλωσε: «Δεν θα έλεγα ότι πηγαίνει καλά, αλλά ίσως να υπάρχει βελτίωση, γιατί στην ουσία δεν ξέρουμε τίποτα. Φέτος υπέγραψε ένα κράνος για φιλανθρωπική εκδήλωση. Ήταν η σύζυγός του που κράτησε το χέρι του; Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποιου είδους θετικό σημάδι, σχεδόν ένα σημάδι ζωής».