Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (1994, 1.91μ), με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και να γίνεται ο νέος «οργανωτής» της ομάδας του Πειραιά.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έρχεται στο λιμάνι ως ο κορυφαίος πασέρ της τελευταίας σεζόν στη EuroLeague, με 7.4 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ ξεχώρισε και για τη συνέπειά του, καθώς δεν έχασε ούτε ένα από τα 39 ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα.

Παράλληλα, είχε σταθερή παρουσία ως βασικός σε όλα τα ματς, καταγράφοντας τα περισσότερα συνολικά λεπτά συμμετοχής στη regular season αλλά και τον υψηλότερο μέσο όρο λεπτών στη διοργάνωση, ξεπερνώντας κάθε άλλον παίκτη με διαφορά.

Οι αριθμοί του αποτυπώνουν πλήρως την εικόνα του: 12.6 πόντοι, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 15 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης, σε μια σεζόν όπου αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την ομάδα του.

Στην ανάρτησή τους οι ερυθρόλευκοι έγραψαν: “Καλημέρα

Ξέρουμε ότι σας έλειψε… Αλλά δεν μπορούσαμε να το επαναφέρουμε έτσι απλά!

Γι’ αυτό, συνοδεύεται από την ανακοίνωση ενός νέου μέλους της ομάδας…”