Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του βίωσε ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, καθώς λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, ενημερώθηκε για τον θάνατο του πατέρα του, την ώρα της συνέντευξης Τύπου.

Η αναμέτρηση με την Αγγλία ξεκίνησε ιδανικά για τους Αφρικανούς, οι οποίοι προηγήθηκαν μόλις στο 7ο λεπτό με τον Τσιπένγκα. Ωστόσο, η ομάδα του Τόμας Τούχελ αντέδρασε και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν ολοκλήρωσε την ανατροπή, επικρατώντας 2-1 και παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση, αφήνοντας το Κονγκό εκτός συνέχειας.

Το αγωνιστικό αποτέλεσμα, πάντως, πέρασε σε δεύτερη μοίρα στο φινάλε της βραδιάς. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο υπεύθυνος Τύπου της αφρικανικής ομάδας ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατο του πατέρα του προπονητή, με τον Ντεσάμπρ να εμφανίζεται εμφανώς σοκαρισμένος μπροστά στους δημοσιογράφους, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου.