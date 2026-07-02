«Για το απλό συμπέρασμα ότι το φύλο δεν παίζει ρόλο στην αμοιβή, κανένα κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει μπορέσει να πει το ναι στο νομοσχέδιο»,τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Η δυνατότητα για μια επιχείρηση να προσφέρει τετραήμερη εργασία για όλο το χρόνο ψηφίστηκε με το νόμο 5239 που εισηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα εγώ πέρυσι τον Νοέμβριο. Πριν από μερικούς μήνες είχε έρθει το ΠΑΣΟΚ και είχε πει ότι προτείνει να θεσπιστεί τετραήμερη εργασία, αρχικά αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν οριζόντια και στη συνέχεια εξειδικεύοντας την πρόταση. Εμείς είχαμε απαντήσει ότι είχε ήδη θεσπιστεί τετραήμερη εργασία και μάλιστα η δυνατότητα για μια επιχείρηση να προσφέρει τετραήμερη εργασία για όλο το χρόνο, είτε μέσω ατομικής σύμβασης εργασίας είτε συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας (Cosmote) αξιοποίησε τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Το ύψος των απολαβών και οι ώρες εργασίας προφανώς μπρούν να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός Εργασίας.

Σχετικά με το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι θεωρεί αδιανόητο ότι «μετά από τέσσερις συνεδριάσεις και μια πλήρη εβδομάδα επεξεργασίας στη Βουλή, όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας έχουν δηλώσει επιφύλαξη για την οδηγία».

«Η αντιπολίτευση επιφυλάσσεται για το τι θέση θα κρατήσει, για το αν πρέπει η μία γυναίκα να αμείβεται λιγότερο από τον άντρα για όμοια εργασία. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια ψήφιση επί της αρχής. Εγώ να δεχτώ ότι καταρχάς ενσωματώνουμε μια οδηγία, αφού τα 9/10 είναι ό, τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για το 1/10 το λέει ήδη το Σύνταγμά μας από το 1975. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να βγάζεις αγγελίες που να λες θέλω γυναίκα. Δεν επιτρέπεται αν όλα τα άλλα είναι ίδια, το φύλο να παίζει ρόλο στην αμοιβή, αυτό επαναλαμβάνει η οδηγία, αλλά ξαναλέω, ισχύει ήδη στο ελληνικό Δίκαιο εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καμιά σοφιστεία», ανέφερε.

Αν μία γυναίκα έχει την υποψία ότι αμείβεται λιγότερο για την ίδια θέση, μπορεί να ρωτήσει ποια είναι η μισθολογική δομή, ποιες είναι οι απολαβές για κάθε κατηγορία θέσης. Υπάρχουν διαδικασίες ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη. Άρα το συμπέρασμα αυτού του νομοσχεδίου είναι το φύλο δεν παίζει ρόλο στην αμοιβή. Αλλά για αυτό το τόσο απλό συμπέρασμα, κανένα κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει μπορέσει να πει το ναι στο νομοσχέδιο», είπε η υπουργός Εργασίας.