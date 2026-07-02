Εκρήξεις ακούγονταν και πυκνός γκρίζος καπνός υψωνόταν πάνω από την ουκρανική πρωτεύουσα νωρίς την Πέμπτη, καθώς η Ρωσία βομβάρδιζε την πόλη με κύματα βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν να σβήσουν τις φωτιές σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Αρκετές πολυκατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει και ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων παγιδεύτηκε στα ερείπια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν να ανταποκριθούν, ακόμη και ενώ ακούγονταν και άλλες εκρήξεις.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 30 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης και συνεχίζονταν με ένταση καθώς ξημέρωνε η Πέμπτη.

Πολλοί στο Κίεβο είχαν ήδη προετοιμαστεί για μια μεγάλης κλίμακας συνδυασμένη επίθεση, εν μέρει επειδή είχαν περάσει περίπου δύο εβδομάδες από την τελευταία – δίνοντας στη Ρωσία χρόνο να συσσωρεύσει πυραύλους και drones για έντονο βομβαρδισμό – και επειδή η Ουκρανία ασκούσε έντονη πίεση στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνουν οι New York Times. Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με drones μακράς εμβέλειας εναντίον της Μόσχας, διακόπτοντας τον εφοδιασμό της Ρωσίας με καύσιμα και βομβαρδίζοντας την Κριμαία -τη χερσόνησο που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014- με drones και πυραύλους.

Όταν ξεκίνησε η επίθεση στο Κίεβο το βράδυ της Τετάρτης, τα ρωσικά επιθετικά drones ήταν τα πρώτα που εμφανίστηκαν. Μετά τον ήχο των πυρών των συστημάτων αεροάμυνας, ακολούθησε μια μεγάλη έκρηξη, και στη συνέχεια άλλες. Σύντομα παρατηρήθηκε μια μεγάλη πυρκαγιά να μαίνεται στο κέντρο της πόλης, με μια μικρότερη φωτιά λίγο πιο πέρα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, παρακάλεσε τον κόσμο να παραμείνει στα καταφύγια καθώς προχωρούσε η νύχτα και βαλλιστικοί πύραυλοι εισέρχονταν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Πρόσθετες ισχυρές εκρήξεις άρχισαν να συγκλονίζουν την πόλη λίγο πριν τις 2 π.μ. της Πέμπτης, ενεργοποιώντας συναγερμούς αυτοκινήτων που σύντομα αναμίχθηκαν με τις σειρήνες.

Εικόνες από φλεγόμενες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα που καίγονταν άρχισαν να εμφανίζονται στα ουκρανικά κανάλια του Telegram. Μια αγορά, ένα ξενοδοχείο και ένας σταθμός ασθενοφόρων υπέστησαν επίσης ζημιές, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι περισσότεροι πύραυλοι, και στη συνέχεια drones, ήταν καθ’ οδόν.

Η πόλη παρέμεινε υπό τον φόβο αεροπορικής επιδρομής για πάνω από 11 ώρες, μέχρι λίγο μετά τις 7 π.μ.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές και καταστροφές σε περισσότερες από 30 τοποθεσίες, που αφορούσαν όλες τις συνοικίες της πόλης.

«Υπάρχουν πολύ σημαντικές άμεσες πληγές σε κτίρια κατοικιών», έγραψε στο Telegram, αναφέροντας ότι ανασύρονταν πτώματα από τα ερείπια. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας πέρασαν τη νύχτα σε σταθμούς του μετρό, έχοντας μαζί τους υπνόσακους και τα κατοικίδιά τους, καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ετοίμαζε ένα ακόμη «μαζικό χτύπημα» και είχε καλέσει τον κόσμο να είναι «ιδιαίτερα προσεκτικός».

Σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την επίθεση στο Κίεβο ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας εντός της Ρωσίας.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι ο στόχος της εκστρατείας με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μακράς εμβέλειας είναι να μεταφέρει τον πόλεμο στη Ρωσία και να αναγκάσει τον Πούτιν να συμφωνήσει να τερματίσει τη σύγκρουση. Ωστόσο, ο Πούτιν, παρόλο που η ικανότητά του να απομονώνει τη ρωσική κοινωνία από τις επιπτώσεις του πολέμου έχει μειωθεί, αντιστέκεται και έχει σκληρύνει τη στάση του.

«Ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει να πολεμά», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τετάρτη στην Ιρλανδία, όπου παρευρέθηκε σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πριν επιστρέψει εσπευσμένα στην πατρίδα του. «Γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει συνθήκες που θα του καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση αυτού του πολέμου».

Οι σειρήνες αεροπορικών επιδρομών ήχησαν στο Κίεβο μόλις λίγες ώρες αργότερα, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και θορυβώδους νύχτας για τους κατοίκους της πόλης.