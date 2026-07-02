Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 85 τραυματίστηκαν από τη μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους που έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο, στην πιο σφοδρή επίθεση που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, με την Ουκρανία να αναφέρει ότι δέχθηκε πλήγματα από 496 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 74 πυραύλους διαφόρων τύπων. Σύμφωνα με την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, αναχαιτίστηκαν 476 drones και 48 πύραυλοι.

Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Ιχνάτ, ανέφερε ότι ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ασυνήθιστα υψηλός, ενώ το ποσοστό αναχαίτισής τους παρέμεινε χαμηλό. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες ελλείψεις σε πυραύλους για τα συστήματα Patriot, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες άμυνας απέναντι σε βαλλιστικές απειλές.

Πολυκατοικίες κατέρρευσαν, 130 κτίρια υπέστησαν ζημιές

Το μεγαλύτερο βάρος της επίθεσης δέχθηκε το Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι εκρήξεις ακούγονταν επί ώρες, ενώ ο αντιαεροπορικός συναγερμός διήρκεσε περισσότερες από 11 ώρες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Περίπου 130 κτίρια υπέστησαν ζημιές. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρρευσαν, ενώ χτυπήθηκε και κτίριο που στεγάζει ασθενοφόρα.

Η πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, ανέφερε ότι επλήγη και περιοχή όπου κατοικούν μέλη του διπλωματικού προσωπικού της ΕΕ.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο χαρακτήρισε την επίθεση ως τη «μαζικότερη» στην πρωτεύουσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 και ανακοίνωσε ότι η Παρασκευή κηρύσσεται ημέρα πένθους για το Κίεβο.

Ζελένσκι: «Αν είχαν τηρηθεί οι υποσχέσεις, θα είχαν σωθεί ζωές»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του.

Επισκέφθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία που είχε καταστραφεί εν μέρει από τα ρωσικά πλήγματα και άσκησε κριτική στους συμμάχους της Ουκρανίας για καθυστερήσεις στην παράδοση αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο δεν ζητά κάτι περισσότερο από όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί.

«Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», ανέφερε.

52.000 άνθρωποι κατέφυγαν στο μετρό

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο στους σταθμούς του μετρό, πολλοί κρατώντας στρώματα και βασικά προσωπικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, περίπου 52.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4.500 παιδιά, κατέφυγαν στο μετρό. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων ετών.

Οι μαρτυρίες κατοίκων αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Η Σαμπίνα Μαμπέτοβα, 32 ετών, ανέφερε ότι το διαμέρισμά της καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Εδώ έγιναν τρία πλήγματα. Το μισό κτίριο καταστράφηκε, δεν υπάρχει πλέον στέγη. Έγιναν και άλλα πλήγματα στο παρελθόν, όμως πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε, κάνοντας λόγο για «πραγματικό εφιάλτη».

Η Καρίνα Ταράν, 25 ετών, περιέγραψε τη στιγμή που έτρεξε με το παιδί της στο καταφύγιο.

«Άρπαξα το παιδί μου, έτρεξα στο καταφύγιο και δεν ξαναβγήκα παρά μόνο το πρωί. Πολλοί συγγενείς μου δεν απαντούν στο τηλέφωνο. Τώρα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με όλον τον κόσμο», ανέφερε, λέγοντας ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει.

Η Μόσχα λέει ότι θα συνεχίσει την πίεση

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η «μαζική επίθεση» πραγματοποιήθηκε με πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και drones, υποστηρίζοντας ότι στόχοι ήταν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος.

Το Κίεβο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε διυλιστήριο στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επιθέσεις, ενώ ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να επιτύχει τους στόχους της.

Η Ουκρανία ζητά περισσότερη αεράμυνα

Η νέα επίθεση αναδεικνύει ξανά το ζήτημα της ουκρανικής αεράμυνας.

Τα μαζικά ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα μεγαλύτερους αριθμούς μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε συνδυασμό με βαλλιστικούς και πυραύλους cruise, προκειμένου να εξαντλήσει τα ουκρανικά συστήματα αναχαίτισης.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει από τους δυτικούς συμμάχους περισσότερα συστήματα Patriot, πυραύλους αναχαίτισης και μέσα αεράμυνας μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Η επίθεση στο Κίεβο ενισχύει την πίεση προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να επιταχύνουν τις παραδόσεις, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα, παρά την ισχυρή αντιαεροπορική της προστασία, εξακολουθεί να υφίσταται καταστροφικά πλήγματα.

Συμπέρασμα: Η πιο σκληρή νύχτα για το Κίεβο

Η νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο καταγράφεται ως μία από τις πιο αιματηρές και καταστροφικές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, εκατοντάδες κτίρια με ζημιές και χιλιάδες ανθρώπους να περνούν τη νύχτα στα καταφύγια, η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του πολέμου.

Η Ρωσία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, ζητά από τους συμμάχους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για αντιαεροπορική προστασία.

Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την εισβολή, ο πόλεμος όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται να μπαίνει σε ακόμη πιο σκληρή φάση, με τις πόλεις και τους αμάχους να πληρώνουν ξανά το βαρύτερο τίμημα.