Ένα σοκαριστικό συμβάν σημειώθηκε στη Σκωτία, όταν ένας μανιακός οδηγός προσπάθησε να σκοτώσει μια γυναίκα με το αυτοκίνητό του.

Αναλυτικότερα, ο άνδρας χτύπησε σκόπιμα μια 49χρονη γυναίκα στην οδό «Clippens Road» στο Λίνγουντ του Ρένφριουσάιρ, το απόγευμα της Τετάρτης 1 Ιουλίου.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγο πριν από το περιστατικό άκουσε το θύμα και τον οδηγό να διαπληκτίζονται. Στη συνέχεια, η γυναίκα και μία φίλη της άρχισαν να διασχίζουν τον δρόμο, ενώ ο άνδρας μπήκε στο αυτοκίνητό του φανερά εκνευρισμένος.

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να πέφτει πάνω στη γυναίκα, η οποία βρισκόταν κοντά σε στάση λεωφορείου, έξω από νηπιαγωγείο της πόλης.

Ο άνδρας που έβγαλε το βίντεο και βρισκόταν στο σημείο ακούγεται να λέει: «Θα την πατήσει με το αμάξι του», καθώς το αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς τη γυναίκα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός επιταχύνει και μπαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου χτυπώντας τη γυναίκα, ενώ η φίλη της παρακολουθεί τρομοκρατημένη. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο φεύγει από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας το θύμα αβοήθητο στο έδαφος.

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Είχαν ακουστεί φωνές πριν το αυτοκίνητο στραφεί προς το μέρος της. Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί, γιατί δίπλα της υπήρχε ένας φράχτης και υπήρχε κίνδυνος να συνθλιβεί πάνω του».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Queen Elizabeth» στη Γλασκώβη, ενώ λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, σύμφωνα με τη Sun.

Ωστόσο, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι ενέργειες των Αρχών σχετικά με τις συνέπειες και την εξέλιξη της υπόθεσης.

Δείτε το βίντεο: