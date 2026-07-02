Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο, αποχαιρέτησε τη σύζυγό του, Βάγια, που σκοτώθηκε μετά το χτύπημα με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη της.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…».