Το δικό του μήνυμα στήριξης έστειλε μέσω Instagram ο Γιώργος Αρσενάκος στη φίλη του Ελένη Φουρέιρα που μίλησε ανοιχτά για την καταγωγή της και τον φόβο που είχε να την αποκαλύψει.

Η τραγουδίστρια η οποία το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 The 2Night Show παραδέχτηκε πως λόγω του bullying για την αλβανική καταγωγή της, φοβόταν πως δεν θα της δοθούν ίσες ευκαιρίες. «Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, όπως ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, που μου έλεγε “δεν με ενδιαφέρει καθόλου και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά” και έκανα αυτό», επεσήμανε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.

Λίγες ώρες μετά την προβολή της συνέντευξης της Ελένης Φουρέιρα ο συνιδρυτής και CEO της Panik δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα σχολιάζοντας: «Τη στιγμή που σταματάς να απολογείσαι για τα αυτονόητα, αρχίζεις να ζεις με τη δύναμή σου».

Δείτε τα όσα είπε για την καταγωγή της η Ελένη Φουρέιρα