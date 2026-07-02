Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην εξέταση των μαρτύρων.

Ο κατηγορούμενος πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έφτασε στο δικαστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, χωρίς να κάνει δηλώσεις.

​Την ίδια ώρα, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη του προκειμένου να έρθουν στο Εφετείο και να σταθούν στο πλευρό των θυμάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση βιασμού ενός 15χρονου (για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία πρωτοδίκως), επισημαίνοντας ότι «θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα γενναία παιδιά».

​Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή, για τον βιασμό δύο ανηλίκων το 2015, σε Αθήνα και Επίδαυρο.