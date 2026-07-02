Tο παζλ της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συμπληρώνεται σταδιακά, καθώς μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της Τετάρτης (1/7) έχουν ήδη «κλειδώσει» πέντε από τα οκτώ ζευγάρια του επόμενου γύρου.

Οι τρεις τελευταίες εκκρεμότητες θα διευθετηθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων των «16», που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 4 Ιουλίου.

Τα μέχρι στιγμής ζευγάρια της φάσης των «16»: