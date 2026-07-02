Πλούσιο θέαμα και συγκλονιστικές ανατροπές επεφύλασσε η τέταρτη ημέρα της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις τρεις αναμετρήσεις να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η αρχή έγινε με την Αγγλία, η οποία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στη Λ.Δ. του Κονγκό, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιν, που πέτυχε δύο γκολ.

Στη συνέχεια, το Βέλγιο υπέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές της διοργάνωσης, μετατρέποντας το 0-2 απέναντι στη Σενεγάλη σε νίκη με γκολ στο 86′, το 89′ και το 120+5′.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πρόκριση των ΗΠΑ, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 64ο λεπτό, επικράτησαν 2-0 της Βοσνίας και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «16», όπου θα αντιμετωπίσουν τους «Κόκκινους Διαβόλους».