Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να στείλει ηχηρό μήνυμα μετά την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ και να συμπαρασταθεί στους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας – Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, μετά τις 16:00-16:30, θα μεταβεί στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στην εντατική η μητέρα της Αφροδίτης Μάστορα.

Ήταν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 όταν σημειώθηκε η τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της ΝΔ σε Τούμπα και Ανάληψη, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, και η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα.

Στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται η ίδια η πολιτεύτρια, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, καθώς και αναπνευστικά προβλήματα.

Το μπαράζ των επιθέσεων προκάλεσε την παρέμβαση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) ανέλαβε την προανακριτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

Όλα έγιναν μέσα σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών της ώρας και πιο συγκεκριμένα από τις 04:18 μέχρι τις 04:35 τα ξημερώματα, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο στο οποίο πιθανόν συμμετείχαν περισσότερα από δύο άτομα που κινήθηκαν με μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού.