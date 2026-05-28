Οι προϋποθέσεις ώστε το ελληνικό Δημόσιο να καταστεί εργοδότης επιλογής για ταλαντούχους νέους επιστήμονες συζητήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Η Έφη Αχτσιόγλου, Εργατολόγος, πρώην Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής, υποστήριξε ότι το ελληνικό Δημόσιο «και μπορεί και πρέπει» να μετατραπεί σε εργοδότη πρώτης επιλογής, τονίζοντας ότι «πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας στη χώρα» και ότι το ίδιο το Δημόσιο «έχει επενδύσει στην εκπαίδευσή τους, στη γνώση τους».

Όπως ανέφερε, σήμερα το Δημόσιο δυσκολεύεται να προσελκύσει νέους επιστήμονες κυρίως λόγω των χαμηλών αμοιβών. «Φανταστείτε έναν IT expert να προσλαμβάνεται σε μια θέση του δημόσιου τομέα με έναν μισθό 1.000 ευρώ, όταν θα μπορούσε στον ιδιωτικό τομέα να πάει με 4.000 ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ελκυστικότητας του Δημοσίου προϋποθέτει καλύτερους μισθούς, εργασιακή ασφάλεια, διαφανείς διαδικασίες εξέλιξης και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι «δεν είναι η ανασφάλεια ο τρόπος για να καταπολεμήσεις μια κατάσταση διαρκούς υποβάθμισης του Δημοσίου».

Αναφερόμενη στον ρόλο του κράτους, επισήμανε ότι «έχουμε φτάσει να έχουμε ένα Δημόσιο που είναι ιδιαίτερα εξαρτημένο από τον ιδιωτικό τομέα», υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πολιτική βούληση για την ενίσχυση των δημόσιων δομών και του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι απαιτείται «αποφασιστικότητα και ενσυναίσθηση», ενώ τόνισε πως «το πιο σημαντικό όμως είναι το κίνητρο» και η συμμετοχή της ομάδας στην κατανόηση και επίτευξη του κοινού στόχου.

η συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σάββας Γουλόπουλος.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Newsbeast Events με συνεργάτη επικοινωνίας την Tsomokos Communications.