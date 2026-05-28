Σίγουρη θεωρούν την αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα πορτογαλικά ΜΜΕ, με το σενάριο του δανεισμού να είναι το πιο πιθανό.

Οι Πορτογάλοι έδωσαν 13 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό το περσινό καλοκαίρι για να αποκτήσουν τον διεθνή πλάγιο δεξιό μπακ, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα της Λισαβόνας μέτρησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δίνοντας 7 ασίστ.

Η απόδοσή του όμως, σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ, δεν ικανοποίησε τους ανθρώπους της Σπόρτινγκ, με αποτέλεσμα να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παραχώρησή του το καλοκαίρι, κατά πάσα πιθανότητα ως δανεικός.

Ο Βαγιαννίδης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την πορτογαλική ομάδα και σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας υπήρξε ενδιαφέρον από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά τον έτερο Έλληνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τον Φώτη Ιωαννίδη, τα πορτογαλικά ΜΜΕ τονίζουν πως θα παραμείνει κανονικά στην ομάδα καθώς δεν υπάρχουν σκέψεις για την παραχώρησή του, είτε με δανεισμό είτε με πώληση.