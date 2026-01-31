Την τελευταία του πνοή άφησε ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του, με ανάρτηση στο Facebook.

Η ηθοποιός και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί εδώ και 27 χρόνια. Ο ίδιος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, και, μάλιστα, όσο νοσηλευόταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, δεν μπορούσε να την επισκεφτεί καθώς ήταν κλινήρης, αντιμετωπίζοντας κινητικά προβλήματα.

Ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος είχε, επίσης, πολυοργανική ανεπάρκεια και παρόλο που η Ζωζώ Σαπουντζάκη ήταν προετοιμασμένη εδώ και καιρό για την απώλειά του, είναι συντετριμμένη. Η ηθοποιός δεν επιθυμεί να κάνει καμία δήλωση μέχρι στιγμής, έως ότου πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Ο ανιψιός του Πύρρου Αναγνωστόπουλου τον αποχαιρέτησε δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι. Και μαντέψτε… μόλις κέρδισε ο αγαπημένος μου θείος. Έφυγε πρώτος», έγραψε.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη μιλούσε πάντοτε με τα καλύτερα λόγια για τον σύντροφό της, με τον οποίο δεν απέκλειε και τον γάμο. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή «Νύχτα Στάσου» το 2024 είχε πει για εκείνον: «Εκτός θεάτρου, εκτός δουλειάς, συγκλονιστικό γεγονός υπήρξε ο δεσμός μου, ένας δεσμός που έχω χρόνια και έχω και τώρα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό».

