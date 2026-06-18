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Η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με την κυβέρνηση και το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που σκοπεύει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και το οποίο έδωσε προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του σε Βούλα και Βουλιαγμένη, επαναφέροντας στο επίκεντρο το αφήγημα της «Ελλάδας που ξυπνάει νωρίς». Γιατί το αναφέρω; Από εδώ και πέρα ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει το κοινωνικό ακροατήριο στο οποίο επενδύει πολιτικά η κυβέρνηση.

Το εκλογικό σύνθημα

Ανώτερη κυβερνητική πηγή επεσήμανε στη στήλη τη σαφή αναφορά στους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη που έκανε ο πρωθυπουργός: «Εμείς εκπροσωπούμε την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς». Η φράση αυτή, κατά τον ίδιο κυβερνητικό παράγοντα, αποτυπώνει τον βασικό άξονα της πολιτικής στόχευσης της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα.

Η εκτίμηση του Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εκλογικό πυρήνα από τον οποίο το κυβερνών κόμμα μπορεί να ανακτήσει πολιτικές δυνάμεις, σε μια συγκυρία όπου οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν φθορά για τη ΝΔ και αυξημένη παρουσία αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Κυβερνητικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ότι μέρος των πολιτών που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023 εμφανίζεται σήμερα πιο επιφυλακτικό, κυρίως λόγω της ακρίβειας και της πίεσης που ασκείται στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Για τον λόγο αυτό, η κυβερνητική στρατηγική στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε πολιτικές που απευθύνονται στη λεγόμενη «παραγωγική Ελλάδα», δηλαδή σε όσους εργάζονται, επιχειρούν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο Μητσοτάκης ξορκίζει τις εκλογές

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε επίσης η προσπάθεια του Κ. Μητσοτάκη να αποσυνδέσει τις πυκνές περιοδείες του από οποιοδήποτε εκλογικό σενάριο. «Οι περιοδείες δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών», ανέφερε, επιδιώκοντας να κλείσει τη συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Τι μου είπαν όμως κυβερνητικές πηγές; Επιμένουν ότι ο σχεδιασμός παραμένει προσανατολισμένος στην ολοκλήρωση της τετραετίας και ότι οι επισκέψεις του πρωθυπουργού σε διάφορες περιοχές της χώρας εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια διατήρησης της επαφής με την κοινωνία και καταγραφής των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Στο μικροσκόπιο ο Τσίπρας

Την ίδια ώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι μια πιθανή πιο ενεργή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο θα μπορούσε να επαναφέρει ένα γνώριμο πολιτικό δίπολο, το οποίο θεωρούν ότι ευνοεί τη συσπείρωση της κομματικής βάσης. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα θα προσέφερε στον πρωθυπουργό έναν σαφώς προσδιορισμένο πολιτικό αντίπαλο, διευκολύνοντας παράλληλα την επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων που σήμερα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία.

Τσίπρας από τα παλιά

Εδώ που τα λέμε το να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα -και τα νέα στελέχη του- να μοιράζουν εκατομμύρια θέλεις δεν θέλεις το μυαλό σου πάει στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Καλό το τζάμπα δεν λέω. Καλά και τα περί φορολόγησης 1.500 πλουσίων ΑΦΜ για να μαζευτούν 4 δισ. ευρώ. Μόνο που αυτά τα έχουμε ξανακούσει Και δεν είναι ότι απλά τα έχουμε ξανακούσει, αλλά όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε πού οδήγησαν. «Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα ΑΦΜ. Της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα», είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στον ΕΝΦΙΑ, την προκαταβολή φόρου που πήγε στο 100% και όλα τα υπόλοιπα. Όσο το rebranding δεν υπηρετεί τον στόχο του και όσο εξακολουθούν να μην έρχονται βιώσιμες προτάσεις στον διάλογο, η κυβέρνηση συνεχίζει να θυμίζει τα μεγάλα λόγια Τσίπρα και το πού αυτά κατέληξαν αντιπαραβάλλοντας το δικό της έργο για τη στήριξη των πολιτών.

Υπεραισιοδοξία

Και επειδή αναφέρθηκα στον Αλ. Τσίπρα, να πάω στην Κύπρο, όπου χθες στη Λευκωσία έγινε η 3η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου του. Εκεί έμαθα, κατά τις πηγές μου, ότι ο πρώην πρωθυπουργός έλεγε ότι πάει το κόμμα του, η ΕΛ.Α.Σ., στις εκλογές όχι για να μετρήσει δυνάμεις, αλλά να νικήσει. Πολύ αισιόδοξο τον βρίσκω, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι η αναμέτρηση με τη ΝΔ θα είναι ντέρμπι.

Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης

Και την ίδια ώρα που ο Τσίπρας βλέπει ντέρμπι με τη ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται για τα μάτια του πρώην πρωθυπουργού μαίνεται η σύγκρουση. Ο Παύλος Πολάκης, μετά τις προχθεσινές καρατομήσεις του Σωκράτη Φάμελλου, εξαπέλυσε νέες βολές κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για συμφωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα με στόχο όλο το κόμμα και τα περιουσιακά του στοιχεία να μεταβιβαστούν στην ΕΛ.Α.Σ. Μαθαίνω ότι θα μαζευτούν υπογραφές για νέα Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα ηγεσίας. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια, ειδικά όταν το κόμμα εμφανίζεται με 0,7-1,5% στις δημοσκοπήσεις.

Επικρατείας θέλει ο Αβραμόπουλος

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και αναφέρομαι πολιτικά, για να μην πάει ο νους σας σε τίποτα κακό. Το κεφάλαιο της Ηλείας έκλεισε οριστικά και ο ίδιος δεν κρύβει ότι η περιφέρεια αυτή ήταν πάντα έξω από τα νερά του. Μετά από μία πολιτική σταδιοδρομία δεκαετιών σε κορυφαίες θέσεις, από τη δημαρχία της Αθήνας μέχρι τα υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το να κάνει το δρομολόγιο Αθήνα – Πύργος δεν τον ενθουσιάζει, για να κλείσει ο κύκλος της πολιτικής του πορείας. Αυτό, βέβαια, δεν αφορά μόνο τον νομό Ηλείας, αλλά όπως μαθαίνω και την Α’ Αθηνών, την οποία δεν έχει και ιδιαίτερη όρεξη να οργώσει ως υποψήφιος, ασχέτως των δημοσιευμάτων που τον δείχνουν να έχει κλειδώσει στην Αθήνα. Αυτό που θα ήθελε βέβαια ο ίδιος θα ήταν μία τιμητική θέση στο Επικρατείας, όπου θα του επέτρεπε να περιοδεύσει σε ολόκληρη τη χώρα, να είναι παρών παντού και να αποχαιρετήσει την ενεργό πολιτική σκηνή με το ανάλογο βάρος. Το θέμα είναι ότι το ψηφοδέλτιο Επικρατείας είναι πολυδιεκδικούμενο και αρκετοί ερίζουν για μία θέση. Και οι θέσεις είναι μετρημένες – μπορεί και στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Το κόμμα Σαμαρά και τα νούμερα

Υπάρχουν εποχές στην πολιτική που η αφήγηση τρέχει πιο γρήγορα από την πραγματικότητα. Μία τέτοια εποχή φαίνεται να ζούμε και τώρα με το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Το κόμμα που θέλει να κάνει φαίνεται σε δημοσιεύματα ότι πάει τρένο – αν και η στήλη παρακάτω θα σας αναφέρει γιατί δεν έχει καύσιμα. Οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μου λένε ότι η στελέχωση του ψηφοδελτίου δεν πάει και τόσο καλά όσο παρουσιάζεται. Ο Αντώνης Σαμαράς ψάχνει ονόματα, αλλά στο υλικό που απευθύνεται είναι της γενιάς των 65+. Και το θέμα είναι ότι τρώει πόρτα από ανθρώπους τους οποίους έχει προσεγγίσει για τα ψηφοδέλτια. Γι’ αυτό κρατήστε μία πισινή με τα νούμερα που δίνουν αρκετοί στον νέο πολιτικό φορέα του Αντώνη Σαμαρά.

Αλλαγή σχεδίων για Μωραΐτη – ΠΑΣΟΚ

Η στήλη δεν ξεχνά. Πριν από καιρό είχα αναφέρει ότι ο Θάνος Μωραΐτης βρισκόταν ένα βήμα πριν περάσει ξανά την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη με ό,τι αυτό συνεπαγόταν και μεταξύ άλλων για υποψηφιότητα σε νομό εκτός Αιτωλοακαρνανίας. Υπήρξαν συνομιλίες, αλλά αυτό που ισχύει σήμερα είναι διαφορετικό. Όπως, τελικά, μαθαίνω από το πράσινο στρατόπεδο, δεν θα περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη στο άμεσο μέλλον. Η μετακίνηση δεν θα γίνει τώρα, τουλάχιστον όχι αυτή τη φορά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το κεφάλαιο ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει για τον Θ. Μωραΐτη.

Αλλαγή του άρθρου 16 θέλει το ΠΑΣΟΚ

Και να πάω τώρα στη Βουλή, όπου το ΠΑΣΟΚ όπως ακούστηκε από τη Νάντια Γιαννακοπούλου είπε «ναι» στα Α.Ε.Ι. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά όχι στα κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια που προτείνει η ΝΔ. Χθες το άρθρο 16 που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποτέλεσε αφορμή να ανέβουν οι τόνοι στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις.

Μέχρι πότε νοικιάζουν τα Attica το κτίριο της Πανεπιστημίου

Ένα από τα κρίσιμα σημεία του ενημερωτικού δελτίου των Attica που διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή αφορά τη διάρκεια παραμονής του πολυκαταστήματος στο εμβληματικό Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στη συμβολή της Πανεπιστημίου με τη Βουκουρεστίου. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη μίσθωση αφορά την «καρδιά» της δραστηριότητας των Attica στο κέντρο της Αθήνας. Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με την PICAR ΜΑΕΕ της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των οποίων έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης συνολικά 36,6 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Στους χώρους αυτούς στεγάζεται το βασικό πολυκατάστημα της εταιρείας, αλλά και τμήμα των γραφείων της. Οι αρχικές συμβάσεις μίσθωσης με την PICAR έληγαν στις 28 Φεβρουαρίου 2027, με εξαίρεση ένα τμήμα που είχε αρχική λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, οι συμβάσεις προέβλεπαν δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την πλευρά των Attica για επιπλέον 24 έτη. Το δικαίωμα αυτό έχει ήδη ασκηθεί από την εταιρεία στις 12 Ιανουαρίου 2024. Με βάση αυτό, η παραμονή των Attica στο ακίνητο μπορεί να επεκταθεί έως το 2051, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθεί και η αντίστοιχη παράταση της κύριας μίσθωσης μεταξύ της Picar ΑΕΕΕ και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στο οποίο ανήκει το ακίνητο. Η κύρια αυτή σύμβαση έχει επίσης αρχική λήξη στις 28 Φεβρουαρίου 2027, στοιχείο που καθιστά την παράτασή της καθοριστική για τη μακροπρόθεσμη παρουσία των Attica στο Μέγαρο. Ενδιαφέρον έχει και η σταδιακή διεύρυνση των χώρων που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Η αρχική σύμβαση με την PICAR αφορούσε 22.630 τετραγωνικά μέτρα. Σταδιακά, ο μισθωμένος χώρος επεκτάθηκε και το 2023 είχε φτάσει τα 35.301,79 τετραγωνικά μέτρα. Το 2025, μετά την άσκηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης, προστέθηκαν και χώροι γραφείων, με αποτέλεσμα η συνολική επιφάνεια να ανέλθει στα 36.637,80 τετραγωνικά μέτρα.

Η Χήτος, το Ζαγόρι και η επένδυση στην Ήπειρο

Μου είπαν κάποιοι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στα επενδυτικά πράγματα ότι έκλεισε και τυπικά ένας ακόμα επενδυτικός κύκλος για τη Χήτος ΑΒΕΕ, την εταιρεία πίσω από το νερό Ζαγόρι, με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης επένδυσης για την επέκταση δυναμικότητας στις μονάδες εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού στην Ήπειρο. Η επένδυση αφορά τις εγκαταστάσεις σε Κρανούλα και Περίβλεπτο Ιωαννίνων, με τη συνολική δυναμικότητα να φτάνει τα 890.000 κυβικά μέτρα ετησίως, υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο ίδιο πλαίσιο εγκρίθηκαν και οι συγχωνεύσεις με Green Cola Hellas, Green Cola Operations και Ζήρεια, δείχνοντας τη σταδιακή συγκρότηση ενός ευρύτερου ομίλου ποτών. Η Χήτος ενισχύει έτσι παραγωγή, χαρτοφυλάκιο και αποτύπωμα, με φόντο τον ανταγωνισμό στο εμφιαλωμένο νερό και τα αναψυκτικά.

Τα τραπεζοκαθίσματα και η Πλατεία Δικαιοσύνης

Μαθαίνω ότι η πρόσφατα «ανακαινισμένη» Πλατεία Δικαιοσύνης, μπροστά από το πρώην κτίριο του Αρσακείου, μπαίνει πλέον σε νέο κύκλο συζητήσεων, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα τραπεζοκαθίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να δούμε ανάπτυξη εξωτερικών καθισμάτων στον χώρο, εξέλιξη που θα αλλάξει την εικόνα της πλατείας, η οποία μόλις πρόσφατα παραδόθηκε μετά τις παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο κάδρο μπαίνουν και κάποιοι από τους μισθωτές της Στοάς Αρσακείου, οι οποίοι φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν ή να επεκτείνουν τμήμα της δραστηριότητάς τους προς την Πλατεία Δικαιοσύνης. Εφόσον αυτό προχωρήσει, η περιοχή θα αποκτήσει πιο έντονο χαρακτήρα εστίασης και καθημερινής κίνησης.

Το νέο στοίχημα του Τσάκου στα μεγάλα bulkers

Κινητικότητα στο μέτωπο των μεγάλων πλοίων ξηρού φορτίου φαίνεται πως καταγράφεται από την πλευρά του ομίλου Τσάκου, ο οποίος συνδέεται, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, με νέα συμφωνία στην κινεζική Hengli Heavy Industries. Οι πληροφορίες της αγοράς κάνουν λόγο για δύο capesize newbuildings χωρητικότητας 180.000 dwt, με τίμημα κοντά στα 78 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και παραδόσεις το 2028. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε έναν τομέα όπου ο όμιλος Τσάκου δεν έχει την ίδια ένταση παρουσίας με τα δεξαμενόπλοια και το gas shipping, όπου έχει παραδοσιακά ισχυρό αποτύπωμα μέσω της εισηγμένης Tsakos Energy Navigation. Γι’ αυτό και η αγορά διαβάζει τη συμφωνία ως επιλεκτική τοποθέτηση στα μεγάλα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, σε μια περίοδο που αρκετά ελληνικά ονόματα επιστρέφουν στα μικρότερα capesizes. Nα σας υπενθυμίσω εδώ ότι ο ευρύτερος στόλος Τσάκου αριθμεί πάνω από 110 πλοία.

Το επόμενο κεφάλαιο για το Mont Parnes

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ αναμένεται να επιστρέψει στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Ο λόγος για το ακίνητο του Mont Parnes, ένα περιουσιακό στοιχείο με ειδικό βάρος, όχι μόνο λόγω της ιστορίας του, αλλά και λόγω της θέσης του σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της Αττικής. Η μεταφορά της δραστηριότητας στο νέο συγκρότημα που σχεδιάζεται στο Μαρούσι αποτελεί το βασικό ορόσημο για την επόμενη ημέρα του ακινήτου στην Πάρνηθα. Μετά τη μετεγκατάσταση, το υφιστάμενο ακίνητο θα επιστρέψει στην ΕΤΑΔ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζήτησης για την αξιοποίησή του.

Η στρατηγική Τζίγγερ για τα σούπερ μάρκετ

Ένα διαφορετικό μοντέλο λιανικής, πέρα από τα καύσιμα, διαπιστώνω ότι χτίζει σταδιακά ο όμιλος Motor Oil, με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη να βλέπει στα καταστήματα μικρής λιανικής έναν στρατηγικό πυλώνα για τα επόμενα χρόνια. Η λογική είναι απλή και βασίζεται στο ότι ο πελάτης δεν θα μπαίνει πλέον στο πρατήριο μόνο για καύσιμο ή φόρτιση, αλλά και για καφέ, γρήγορο φαγητό και καθημερινές αγορές. Το δίκτυο Incharge φέρνει ήδη καταναλωτές στα πρατήρια για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ τα I Love Cafe μετατρέπονται σταδιακά σε Tarresso, μετά και την απόκτηση της σχετικής δραστηριότητας στον καφέ. Δίπλα σε αυτό έρχεται το σκέλος των mini market, με την εξαγορά των Twenty Four Shopen, τα οποία σταδιακά περνούν κάτω από την ταυτότητα Smart Shops. Το πλάνο δεν περιορίζεται στα πρατήρια. Υπάρχουν και αυτόνομα σημεία μικρών σούπερ μάρκετ, όπως στη Νέα Σμύρνη, με διευρυμένο ωράριο. Στο ίδιο κάδρο εντάσσεται και η συμφωνία για εταιρικά καταστήματα Carrefour από τον όμιλο AVE, δείχνοντας ότι η Motor Oil θέλει ρόλο και στη μικρή καθημερινή λιανική.