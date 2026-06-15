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Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα ξεκινήσω με όσα έμαθα από κορυφαίο υπουργό, με τον οποίο είχα συνομιλία σε κοινωνική υποχρέωση το Σάββατο το βράδυ, και αφορούν τον προγραμματισμό της κυβέρνησης από εδώ και πέρα με το βλέμμα στις εκλογές. Η συζήτηση με τον υπουργό ήταν άκρως αποκαλυπτική διότι ο συγκεκριμένος έχει πλήρη γνώση των συζητήσεων που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου για τις επόμενες κινήσεις, αν και για το βασικό ερώτημα, περί του χρόνου των εκλογών, δεν με έκανε σοφότερο, διότι αυτό είναι απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που όπως μου είπε, δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Η στρατηγική της μιας Κυριακής

Να ξεκινήσουμε και να σας αναφέρω ότι όλο το βάρος του Μεγάρου Μαξίμου και της ΝΔ υπό τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα δοθεί την ημέρα των εκλογών, ώστε να μπορέσει το κόμμα να πετύχει την αυτοδυναμία. Γι’ αυτό θα προβάλλεται έντονα το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, αλλά μια Κυριακή, μια κάλπη και επ’ αυτού δεν τίθεται καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου ουδεμία χαλάρωση. Δεν θέλει επουδενί το Μέγαρο Μαξίμου να περάσει σε τμήμα του εκλογικού σώματος, ότι είναι η ψηφοφορία όπως στις ευρωεκλογές, δηλαδή πιο χαλαρή ψήφος και στη συνέχεια να γίνει η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση όπου θα παιχτεί η αυτοδυναμία. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυνάμωνε αρκετά την εικόνα της ΝΔ και αυτό δεν το θέλει σε καμία περίπτωση ο πρωθυπουργός. Η εντολή είναι σαφής. Στρατηγική για μια Κυριακή. Δεν υπάρχει δεύτερη.

Ανανέωση στα ψηφοδέλτια

Για να έρθει πιο κοντά ο στόχος της αυτοδυναμίας θα γίνουν αρκετές κινήσεις το επόμενο διάστημα με τις αποφάσεις του Κ. Κυρανάκη, του νέου γραμματέα της ΝΔ, στο πλαίσιο των εντολών του Κ. Μητσοτάκη. Μια από τις πρώτες κινήσεις είναι η ανανέωση στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Αυτό θα γίνει σε μεγάλο βαθμό. Είναι σαφές ότι οι νυν βουλευτές, πλην εξαιρέσεων που δεν θέλουν οι ίδιοι να είναι υποψήφιοι όπως για παράδειγμα ο Κώστας Καραμανλής ή άλλων που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις που είναι υπό εξέταση στη δικαιοσύνη και δεν υπάρχει θετική εξέλιξη, θα είναι στις λίστες. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει νέα πρόσωπα και κυρίως αρκετούς αυτοδιοικητικούς, νυν δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, κά. διότι αυτοί είναι πιο κοντά στους πολίτες, αλλά και έχουν και καλό εκλογικό μηχανισμό όπως είναι αυτονόητο.

Επίθεση φουλ στον Τσίπρα με άρωμα 2015

Η προσοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικά της ΝΔ θα πέσει αποκλειστικά στον Αλέξη Τσίπρα που τον θεωρούν τον βασικό τους αντίπαλο και όχι πλέον στο ΠΑΣΟΚ και στο Νίκο Ανδρουλάκη. Η επιλογή του πρωθυπουργού είναι να υπάρξουν και πάλι αναφορές στο 2015 καθώς πιστεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων που δεν έχει ακόμα ξεχάσει, όπως λένε, το καταστροφικό πρώτο οκτάμηνο της διακυβέρνησης της πρώτης φοράς Αριστεράς και βέβαια το τρίτο μνημόνιο που ήρθε με τις επιλογές του Τσίπρα και των συνεργατών του. Και μάλιστα λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι επιρρεπής στον λαϊκισμό και στην πλειοδοσία και αναφέρονται στα όσα είπε για δωρεάν μετακινήσεις σε όλους στα ΜΜΕ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών, της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, κά.

Πακέτο παροχών

Επίσης πέρα από αυτά θα υπάρξει και ένα γενναίο πακέτο παροχών. Με άλλον κορυφαίο υπουργό που συνομίλησα, μου είπε ότι πέρα από το 1 δισ. ευρώ που είναι σήμερα ο κλειδωμένος δημοσιονομικός χώρος για το 2027, υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρυξελλών και θα δοθούν και άλλα, με πιθανή, τη «μισή + μισή» σύνταξη, δηλ. η παροχή μισής ενίσχυσης λίγους μήνες μετά τη ΔΕΘ και η υπόσχεση για άλλη μισή τον επόμενο χρόνο.

Τρέχει η Αναθεώρηση

Και να πάμε σε άλλο ένα θέμα που καίει το Μέγαρο Μαξίμου και είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο πρωθυπουργός, αν και δεν έχει αποφασίσει ακόμα τις πρόωρες εκλογές και βλέπει ακόμα το 2027, εντούτοις, θέλει να τελειώσει τις εργασίες της η Επιτροπή της Βουλής -που θα συνεδριάσει πάλι σήμερα το απόγευμα- για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, έως τα τέλη Αυγούστου. Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη την περασμένη Παρασκευή, σε μυστική ψηφοφορία, ο Μάκης Βορίδης που έλαβε 25 «ναι», υπήρξαν 11 λευκά και 2 άκυρα ψηφοδέλτια. Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, συγκεντρώνοντας 30 «ναι» και 8 λευκά, ενώ γραμματέας ανέλαβε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος συγκέντρωσε 32 «ναι» και 6 λευκά. Μου είπαν ότι θα γίνονται τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα, διότι η Επιτροπή έχει δίμηνη προθεσμία για να παραδώσει την τελική της έκθεση. Το πολιτικό στίγμα της διαδικασίας είχε δώσει ήδη από την περασμένη Τετάρτη ο Μ. Βορίδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο των οδηγιών από το Μέγαρο Μαξίμου: η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί ουσιαστικά το «επίδικο των επόμενων εκλογών», δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στην παρούσα (προτείνουσα) Βουλή και την επόμενη (αναθεωρητική).

Θέμα παραίτησης Φάμελλου

Και να πάω τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ όπου μαθαίνω ότι εντός της εβδομάδας πιθανότατα θα θέσουν μέλη της Κ.Ε. που έχουν αναφορά στον Παύλο Πολάκη, θέμα παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να υπάρξει όμως συμφωνία πρέπει να θέλει ο πρώην πρωθυπουργός, που δεν συζητάει καν τέτοια περίπτωση. Μου λένε ότι και ο Π. Πολάκης είναι πιθανόν να το θέσει πιο ωμά, ενώ δεν αποκλείεται να συνταχθούν μαζί του και ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου. Ο Σ. Φάμελλος επιμένει ότι η συζήτηση που γίνεται μετά την Κεντρική Επιτροπή, αναιρώντας την απόφασή της (για στήριξη του εγχειρήματος του Αλ. Τσίπρα), δεν βοηθάει τους πολίτες, ούτε ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν τοποθετήσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατέθεσαν άλλες προτάσεις στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν, που ζητούν να εφαρμόσουμε τις προτάσεις που απορρίφθηκαν.

Κύμα εξόδου από ΣΥΡΙΖΑ

Σε αυτό το κλίμα της αναταραχής στο ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται ένας μεγάλος αριθμός μελών της Κ.Ε. εντός της εβδομάδας να παραιτηθεί, ενώ είναι η περίοδος που ίσως έχουμε και τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 7-9 και μια παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα.

Τα δεδομένα για Νοτοπούλου – ΠΑΣΟΚ

Θα μείνω στην Κουμουνδούρου όπου κανείς εκεί πλέον δεν συζητά διάσπαση, αλλά ποια μορφή θα λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι είναι εκείνοι που θα κλείσουν τελευταίοι την πόρτα. Σε αυτό το τοπίο φυγής, ένα από τα πρόσωπα που είναι στο κάδρο μεταγραφής είναι και η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου. Στην Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετούς μήνες συντίθεται ένα «τουρλού» της κεντροαριστεράς με την Κ. Νοτοπούλου να έχει προεξέχοντα ρόλο. Και πάνω σε αυτό, διάφορα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προσέγγιση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νοτοπούλου, με συνέπεια να μπω στη διαδικασία να δω τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο φλερτ – και αν φυσικά υπάρχει. Οι πληροφορίες που έχω στα χέρια μου, λένε, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τηλεφώνημα, ούτε επαφή. Αν και εδώ και μήνες η στήλη σας έχει ενημερώσει ότι το φανάρι στην Λεωφόρου Αμαλίας παραμένει κόκκινο για εκείνη. Αν με ρωτάτε λοιπόν αν θα γίνει κίνηση προς τη βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση είναι «ναι». Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να πουσάρει το ψηφοδέλτιο στη Νύμφη του Θερμαϊκού και γι’ αυτό είναι ανοιχτός σε προσέγγιση με βουλευτές. Αλλά με όρους ΠΑΣΟΚ και όχι όπως τους θέλουν οι ίδοι.

Η δημοσκόπηση που έτρεξε η Νοτοπούλου

Στην πολιτική, υπάρχουν δύο είδη φιλόδοξων. Αυτοί που περιμένουν να τους καλέσουν. Και αυτοί που δεν περιμένουν κανέναν. Και συνεχίζω με την Κατερίνα Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ. Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης λοιπόν απευθύνθηκε σε δημοσκοπική εταιρεία, η οποία διενεργούσε έρευνα για την αναγνωρισημότητα των στελεχών και την εκτίμηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, στη Θεσσαλονίκη. Και το αίτημά της που ήταν συγκεκριμένο θα σας εκπλήξει. Να συμπεριληφθεί το όνομά της στα πρόσωπα που μετρώνται, ως υποψήφια του κόμματος. Και αν δεν έγινα κατανοητός σας λέω ότι ήθελε να μετρηθεί ως υποψήφια του ΠΑΣΟΚ. Χωρίς βέβαια απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω την εμπλοκή της Χαριλάου Τρικούπη και χωρίς καμία έγκριση.

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου στο ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, η αποσύνθεση της Κουμουνδούρου και όχι μόνο, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς κάτι που δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν. Αναφέρομαι στην εξαΰλωση του ΣΥΙΡΖΑ και δευτερευόντως των Δημοκρατών η οποία μεγαλώνει όχι μόνο προς την Αμαλίας αλλά και προς την Χαριλάου Τρικούπη. Την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη πέρασε πρώην υπουργός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αν και αποχώρησε από την Κουμουνδούρου το 2024 και εντάχθηκε στο τότε Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Καστοριάς το 2015 και στον ανασχηματισμό του 2018 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Μιλάμε για την Ολυμπία Τελιγιορίδου η οποία όπως μαθαίνω δεν είναι απλώς ένα βήμα πριν την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά είναι ένα βήμα μέσα από αυτήν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η αυτοόνητη στήριξη

Επανέρχομαι σε ό,τι αφορά την ερώτηση του Παύλου Πολάκη για την παιδική παχυσαρκία, και την οποία την υπέγραψαν εννιά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκ των οποίων οι μισοί βρίσκονται απέναντι στις πολιτικές αποφάσεις, του βουλευτή των Χανίων. Αν και η στήλη είναι παραπολιτική σας ενημερώνω ότι πίσω από τις υπογραφές δεν υπάρχει τίποτα το παραπολιτικό. Κανείς δεν αδειάζει τον Σωκράτη Φάμελλο όπως ειπώθηκε και κανείς δεν παίρνει θέση υπέρ του Παύλου Πολάκη. Όπως μου εξήγησαν στο τηλέφωνο οι βουλευτές Χάρης Μαμουλάκης και Κώστας Μπάρκας η απόφαση τους ήταν ακούσια με την έννοια του αυτονόητου. Η παιδική παχυσαρκία είναι βαθιά κοινωνικό πρόβλημα με σοβαρότατες προκλήσεις και κανείς δεν μπορεί να πει όχι σε μία τέτοια ερώτηση.

Συνεδριάζουν τα όργανα της ΕΛ.Α.Σ.

Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας όρισε όργανα, γραμματέα και μένει να δούμε και ποιοι θα είναι σε αυτά. Aν και ορισμένα ονόματα τα έμαθα για το Πολιτικό Συμβούλιο, όπως εκτός του γραμματέα που μας ενημέρωσαν, αυτό του Μιχάλη Χατζηγιαννάκη, αυτό του Νίκου Μαραντζίδη, του Κώστα Γαβρόγλου, του Κώστα Τούμπουρου, του Γιώργου Βασιλειάδη, του Μιχάλη Καλογήρου, της Ευγενίας Φωτονιάτα, κ.α. Η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου προγραμματίστηκε για το προσεχές Σάββατο.

Αρχίζει περιοδείες και ο Τσίπρας

Είδαμε ότι ο πρωθυπουργός ξεκίνησε περιοδείες αλλά το ίδιο κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας αλλά με άλλο μοντέλο. Ξεκινάει σήμερα το από τη Νίκαια με τίτλο «Τώρα Μιλάμε». Συνεργάτες του λένε ότι ήρθε η ώρα, να πάρουν το λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Παράλληλα σημειώνουν ότι στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, η φωνή των πολιτών, η φωνή της κοινωνίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης πάνω στα θέματα και τα προβλήματα ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας. Εκεί λοιπόν στην πλατεία 17ης Αυγούστου της Νικαίας η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνει το μικρόφωνο στους πολίτες και ξεκινά ο διάλογος για την επόμενη ημέρα. Στην εκδήλωση θα είναι παρών για να τους ακούσει και να μιλήσει μαζί τους ο Αλ. Τσίπρας.

Το στοίχημα Σαββίδη για το Κτήμα Πόρτο Καρράς

Ένα από τα πιο ιστορικά οινοποιεία της χώρας επιχειρεί να επανέλθει στο προσκήνιο. Το Κτήμα Πόρτο Καρράς, με τη βαριά παρακαταθήκη του στον ελληνικό αμπελώνα και τη σύνδεσή του με την ιστορία της οινοπαραγωγής στη Χαλκιδική, έχει μπει εκ νέου σε φάση ανασύστασης, με στόχο να ανακτήσει τη θέση που του αναλογεί στον χάρτη του ελληνικού κρασιού. Η πρόσφατη παρουσίαση των δύο συλλεκτικών επετειακών ετικετών του Domaine Porto Carras για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, ήταν μία κίνηση συμβολισμού. Το στοίχημα, όμως, δεν κρίνεται στις επετειακές ετικέτες. Κρίνεται στο κατά πόσο το Κτήμα Πόρτο Καρράς μπορεί να ξαναχτίσει συνέπεια και κύρος στην αγορά του κρασιού. Η νέα προσπάθεια αναβίωσης έγινε ορατή καθώς ο Ιβάν Σαββίδης έχει αναθέσει πλέον τα ηνία της γενικής διεύθυνσης στον Γιάννη Βογιατζή, έναν από τους σημαντικότερους εν ενεργεία οινολόγους της χώρας. Ο Βογιατζής έχει διαγράψει μακρά πορεία στον χώρο του κρασιού, έχοντας διατελέσει γενικός διευθυντής στην Οινοποιία Μπουτάρη, ενώ διαθέτει σπουδές οινολογίας στο Μπορντό της Γαλλίας. Παράλληλα, μαζί με τον αδερφό του διατηρεί το ιδιόκτητο Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό Κοζάνης, έχοντας αποκτήσει βαθιά γνώση τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς αμπελώνα.

Το πρώτο NIO House και η πρόκληση της ηλεκτροκίνησης για τη Μοτοδυναμική

Στο 14ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, στην Κηφισιά, άνοιξε το πρώτο NIO House Athens, σηματοδοτώντας την επίσημη ενεργοποίηση της NIO στην ελληνική αγορά μέσα από τη Μοτοδυναμική. Πρόκειται για μία κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από τις υφιστάμενες δραστηριότητες σε Yamaha, Porsche και Sixt, αναζητώντας θέση και στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Η NIO έρχεται στην Ελλάδα σε μία περίοδο κατά την οποία η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κινείται μεν ανοδικά, αλλά παραμένει περιορισμένη σε βάθος και ιδιαίτερα απαιτητική ως προς τις υποδομές, την τιμολογιακή πολιτική και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Ειδικά στην premium κατηγορία, ο ανταγωνισμός είναι ήδη ισχυρός, με καθιερωμένες μάρκες που διαθέτουν αναγνωρισιμότητα, δίκτυο και σημαντική εμπειρία στο after sales.

Αποχωρεί η Παλυβού από την Cushman & Wakefield Proprius

Ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες μου, για την Ιωάννα Παλυβού, η οποία αποχωρεί από την Cushman & Wakefield Proprius μετά από 15 χρόνια προκειμένου να αναλάβει νέα καθήκοντα στην αγορά ακινήτων. Για να ακονίσω τη μνήμη σας, η Παλυβού είχε αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου 2020 θέση Managing Partner στην Cushman & Wakefield Proprius, εκπρόσωπο της Cushman & Wakefield σε Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας προηγουμένως διατελέσει Partner και επικεφαλής Διεθνών Πελατών. Η παρουσία της στην εταιρεία συνδέθηκε με μία περίοδο έντονης κινητικότητας στην ελληνική αγορά real estate, με σημαντικές συναλλαγές, αυξημένο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και σταδιακή ωρίμανση του κλάδου των επαγγελματικών ακινήτων. Στην αγορά, η αποχώρησή της δεν περνά απαρατήρητη. Για την ώρα πάντως αναμένεται ότι θα κάνει μία παύση για ξεκούραση, πριν επανέλθει στα νέα της καθήκοντα το επόμενο διάστημα.

Ο άνθρωπος του Φέσσα στη συνέλευση του Φουρλή

Από τις παρουσίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες στη γενική συνέλευση του ομίλου Φουρλή ήταν εκείνη του Μάρκου Μπιτσάκου, αναπληρωτή CEO του ομίλου Quest. Η εμφάνισή του είχε τη δική της σημειολογία, σε μία περίοδο κατά την οποία ο Θεόδωρος Φέσσας ενισχύει σταθερά τη θέση του στον Φουρλή, έχοντας πλέον ανεβάσει τη συμμετοχή του στο 12,5%. Ο Μπιτσάκος θεωρείται από τους ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά στον στρατηγικό πυρήνα του ομίλου και γνωρίζει σε βάθος τα πεδία όπου η Quest μπορεί να αναζητήσει συνέργειες με άλλους επιχειρηματικούς παίκτες. Γι’ αυτό και η παρουσία του στη συνέλευση του Φουρλή ερμηνεύεται από την αγορά ότι η πλευρά Φέσσα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στον όμιλο Φουρλή.

Σε χέρια υφιστάμενων μετόχων η επόμενη μέρα της ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά;

Σε κάποιον εκ των μετόχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να οδηγείται η ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριάς, εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί το deal για την πώληση της εταιρείας παραγωγής και εμφιάλωσης νερού. Πρόκειται για μία υπόθεση με έντονο τοπικό ενδιαφέρον, καθώς η ΕΤΑΝΑΠ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις της Δυτικής Κρήτης, με ισχυρή σύνδεση με τα Χανιά και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί, έχει τη δική του σημασία, καθώς θα διατηρούσε την εταιρεία σε κρητικό περιβάλλον, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εμφιαλωμένου νερού συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριάς σας θυμίζω ότι διαθέτει αναγνωρίσιμο brand, παραγωγική βάση και προϊόν με ισχυρή γεωγραφική ταυτότητα. Το όνομα «Σαμαριά» παραπέμπει ευθέως στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά, στοιχείο που ενισχύει την εμπορική αξία της εταιρείας.

Στο σφυρί το ακίνητο της Αγροτικής Leasing στον Κηφισό

Ένα ακόμη ακίνητο της παλιάς τραπεζικής αγοράς βγαίνει στο προσκήνιο και, όπως πληροφορούμαι, ήδη έχει αρχίσει να κινητοποιεί κύκλους της αγοράς ακινήτων, εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων αλλά και επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες επανατοποθέτησης στην Αττική. Ο λόγος για το ακίνητο της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Leasing, το οποίο οδηγείται σε ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της PQH. Πρόκειται για συγκρότημα γραφείων στη λεωφόρο Κηφισού στο Ρέντη, σε σημείο που παραδοσιακά θεωρείται κρίσιμο για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης. Το κτίριο περιλαμβάνει οριζόντιες ιδιοκτησίες σε τέσσερα κτίρια, καθώς και 92 θέσεις στάθμευσης ως παρακολούθημα, με συνολική επιφάνεια 5.858,74 τ.μ. σε οικόπεδο 7.237,60 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς τοποθετείται στα 4,96 εκατ. ευρώ, με την αγορά να παρακολουθεί εάν το τίμημα θα πυροδοτήσει ανταγωνισμό ή θα θεωρηθεί υψηλό για τα δεδομένα ενός γραφειακού ακινήτου που πιθανόν να απαιτεί αναβάθμιση ή επανατοποθέτηση στην αγορά.

Η ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη και η Προεδρία

Το Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ανοίγει τις πόρτες του σήμερα το πρωί για τους εθελοντές αιμοδότες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στις 11:30 και θα χαιρετίσει μεταξύ άλλων και τους παρισταμένους εύζωνες που συμμετέχουν στην δράση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά η Προεδρία της Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.