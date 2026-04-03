Η Anthropic εξαγόρασε την startup Coefficient Bio, σε μια συμφωνία αξίας άνω των 400 εκατ. δολαρίων σε μετοχές. Η εταιρεία δεν είναι ευρέως γνωστή. Ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο φθινόπωρο και απασχολούσε – ως τώρα- λιγότερους από 10 εργαζομένους.

Η ομάδα της Coefficient Bio αποτελείται από τον Έλληνα Άρη Θεολόγη ως CEO και συνιδρυτή, τη Joyce Hong ως COO και τον Nathan Frey ως CTO. Ο Άρης Θεολόγης είναι κάτοχος MBA από το Harvard και πτυχίο Βιοχημείας και Βιοφυσικής από το Stanford, ενώ προηγουμένως υπήρξε Chief Business Officer στην Evozyne, μια εταιρεία generative AI για τη βιολογία.

Τι ακριβώς αγόρασε η Anthropic

Η Coefficient Bio είχε αναπτύξει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει η ίδια σύνθετες επιστημονικές διεργασίες στη βιοτεχνολογία, όπως η κατάρτιση σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, τον σχεδιασμό στρατηγικής για τις ρυθμιστικές αρχές και την αναζήτηση νέων φαρμακευτικών ενώσεων.

Η ομάδα σχεδιάζει ένα αυτόνομο σύστημα σχεδιασμού αντισωμάτων γνωστό ως «Lab-in-the-loop», που συνδυάζει μηχανική μάθηση με πειραματική βιολογία.

Το ήμισυ της εταιρείας ανήκε στο venture capital fund Dimension, το οποίο έχει ήδη καταγράψει απόδοση 38,5% επί της αρχικής του επένδυσης.

Η στρατηγική κίνηση

Η Anthropic είναι η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε τον Claude, έναν από τους πιο προηγμένους AI assistants παγκοσμίως, με έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστημάτων AI.

Η ομάδα της Coefficient Bio εντάσσεται στο τμήμα Healthcare and Life Sciences της Anthropic, υπό τη διεύθυνση του Eric Kauderer-Abrams, ο οποίος έχει θέσει έναν συγκεκριμένο στόχο: να καταστήσει το Claude το πιο δημοφιλές μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στη βιολογία.

Η εξαγορά αναδεικνύει και μια ευρύτερη τάση που εξαπλώνεται. Τα ταλέντα στην τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική βιολογία εγκαταλείπουν τις μεγάλες φαρμακευτικές για τις startups.