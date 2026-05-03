Μονόδρομος είναι η νίκη για την Εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην αποψινή (21:30) αναμέτρηση απέναντι στην Αυστραλία για την 3η αγωνιστική του β’ ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Η «γαλανόλευκη»μετά την ήττα από την Ολλανδία με 12-8, θέλει να πάρει τη νίκη, καθώς η πρόκριση στην τελική φάση του Σίδνεϋ θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η Ελλάδα είναι στην δεύτερη θέση του ομίλου της με 3 βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων οι δύο πρώτες ομάδες από τους δύο ομίλους, θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-4.

Αντίστοιχα οι ομάδες που θα βρεθούν στην 3η και στην 4η θέση των ομίλων, σε νέο όμιλο θα παίξουν για τις θέσεις 5-8.

Οι πέντε πρώτες ομάδες της συνολικής κατάταξης θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.