Ανοίγει σήμερα η αυλαία των play off της Basket League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο κλειστό της Πυλαίας το Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση της κανονικής περιόδου και προέρχεται από έξι συνεχόμενες νίκες στην Basket League. Ωστόσο θα πρέπει να διαχειριστεί την ήττα από την Μπιλμπάο στον τελικό του FIBA Europe Cup και να κάνει το 1-0 στην σειρά.

Από την άλλη, το Περιστέρι που έκλεισε την σεζόν στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα θέλει να «σπάσει» την έδρα του ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες φέτος εκτός από το πρωτάθλημα της Basket League, συναντήθηκαν και στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση.