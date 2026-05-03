Δολοφονία που συνδέεται με οικονομική διαφορά συγκλονίζει την κοινή γνώμη στην Τουρκία.

Η 26χρονη δικηγόρος Χατισέ Κοτσαεφέ έχασε τη ζωή της σε ενέδρα που της έστησε ο έμπορος Χακί Τσετίν, ο οποίος χρωστούσε 95.000 ευρώ στην αδελφή της για χονδρική αγορά αχλαδιών.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Τσετίν σκότωσε την νεαρή δικηγόρο αφού εκείνη είχε ξεκινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του για το χρέος στην αδελφή της.

Ο Τσετίν φέρεται να είχε απειλήσει τις δύο αδερφές τηλεφωνικά απαιτώντας να αποσύρουν τις νομικές διαδικασίες σε βάρος του, με την Κοτσαεφέ να απαντά αρνητικά και να διαμηνύει ότι θα συνέχιζε κανονικά.

Έτσι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο Τσετίν έστησε ενέδρα στις δύο αδελφές την ώρα που βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα τους και τον αδελφό τους έξω από αποθήκη που διατηρούσαν.

O δράστης της δολοφονίας, Χακί Τσετίν

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Τσετίν πυροβόλησε μέσα από το αυτοκίνητό του πετυχαίνοντας την δικηγόρο στο στήθος και την αδελφή της στο γόνατο.

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe, ablasının 5 milyonluk alacak davasını geri çekmediği için borçlu tarafından vurularak öldürüldü.



—Saldırı anında, iki kız kardeşin babalarıyla yürürken vurulup yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı.



—Olay yerinden kaçan şüpheli aranıyor. pic.twitter.com/RBm6O0D7p1 — gdh (@gundemedairhs) April 29, 2026

Η άτυχη δικηγόρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου, δυστυχώς, οι γιατροί δεν κατάφεραν να να την κρατήσουν στη ζωή.

Το θύμα, η 26χρονη δικηγόρος Χατισέ Κοτσαεφέ

Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον Τσετίν και άλλα έξι άτομα.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, ο Τσετίν είπε στους αστυνομικούς ότι «δεν έστησα ενέδρα, τους είδα κατά τύχη. Πυροβόλησα με στόχο τα πόδια τους χωρίς να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν είχα πρόθεση να τη σκοτώσω τη δικηγόρο, την πέτυχα κατά λάθος».

Ωστόσο τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το αυτοκίνητο του δράστη να κινείται στην περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί για αρκετή ώρα πριν το έγκλημα.