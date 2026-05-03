Η ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, δεν θα έπρεπε να ξαφνιάσει το Βερολίνο. Διότι μια σειρά από δηλώσεις του καγκελάριου Μερτς, αλλά κυρίως της πολιτικής του οδήγησαν τον Τραμπ να λάβει αυτή την απόφαση.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Μπόρις Πιστόριους, υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, χαρακτήρισε την κίνηση «προβλέψιμη» σε δήλωσή του, η οποία κατά τα άλλα δεν άφηνε περιθώρια υποχώρησης. «Η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πιστόριους. Πρόσθεσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν περισσότερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια.

Οι Αμερικανοί είχαν καταστήσει σαφές ιδιωτικά ότι η κίνηση αποσκοπούσε στο να τιμωρήσει τη Γερμανία επειδή δεν συνέβαλε περισσότερο στην πολεμική προσπάθεια, όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ. Μέχρι εκείνη την ανακοίνωση, η επικρατούσα άποψη στη γερμανική πολιτική σκηνή φαινόταν να είναι ότι ο Τραμπ πιθανότατα μπλόφαρε. Είχε προσπαθήσει, χωρίς επιτυχία, να αποσύρει μέρος των 35.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία στο τέλος της πρώτης του θητείας. Πίστευαν ότι θα χρειαζόταν την έγκριση του Κογκρέσου για να μετακινήσει στρατεύματα από την Ευρώπη τώρα. Καθώς ο Τραμπ προχωρούσε σε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνοντας τη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας απειλής να αποσύρει μέρος των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, οι Γερμανοί ηγέτες δεν έδειξαν δημόσια σημάδια ότι πίστευαν πως ο πρόεδρος μιλούσε σοβαρά. Τον Μάρτιο, όταν ο καγκελάριος της Γερμανίας επισκέφθηκε τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο πρόεδρος είχε αποσύρει κάθε απειλή μείωσης στρατευμάτων από το τραπέζι.

Οι Γερμανοί ηγέτες ήταν επίσης πεπεισμένοι ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρειαζόταν τη στρατιωτική της παρουσία στη Γερμανία. Σε αντίθεση με ορισμένους άλλους Ευρωπαίους συμμάχους, η Γερμανία είχε επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουν στην εκτόξευση επιθέσεων κατά του Ιράν από βάσεις εντός των συνόρων της. Έχει επίσης συνεχίσει να επιτρέπει την περίθαλψη τραυματισμένων Αμερικανών σε ένα μεγάλο αμερικανικό νοσοκομείο σε γερμανικό έδαφος, το οποίο εδώ και δεκαετίες φιλοξενεί Αμερικανούς τραυματισμένους σε πολέμους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Η ήρεμη αδιαφορία της Γερμανίας σχετικά με την πιθανότητα απόσυρσης στρατευμάτων ήταν εμφανής. Ο Μερτς δεν προσέφερε καμία δημόσια συγγνώμη ούτε υπαναχώρησε από τα φαινομενικά αυθόρμητα σχόλιά του με τα οποία επέκρινε με σκληρούς όρους τη στρατηγική πολέμου του Τραμπ. Είχε πει σε Γερμανούς μαθητές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν στρατηγική» για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν είχαν «ταπεινώσει» ολόκληρο το αμερικανικό έθνος. Ακολούθησε άλλη δήλωση σε Γερμανούς στρατιώτες που με αυτοπεποίθηση είπε ότι «διατηρούμε στενή και σχέση εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων και ιδίως στην Ουάσινγκτον». Τόνισε ότι η σχέση με την Ουάσινγκτον βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στη δίκαιη κατανομή των βαρών ασφάλειας.

Ο αντικαγκελάριος του Μερτς, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, αύξησε περαιτέρω την ένταση και υπερασπίστηκε τον Μερτς απέναντι στις επιθέσεις του προέδρου. «Δεν χρειαζόμαστε πραγματικά καμία συμβουλή από τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή», είπε. «Θα έπρεπε να δει το χάος που έχει δημιουργήσει» με τον πόλεμο, πρόσθεσε. Ο Κλίνγκμπαϊλ ηγείται των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών, του μικρότερου εταίρου σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών του Μερτς. Στο παρελθόν έχει ασκήσει πιο έντονη κριτική στον Τραμπ από ό,τι ο Μερτς.

Οι Γερμανοί αξιωματούχοι πίστευαν επίσης ότι είχαν βρει έναν είδος συμβιβασμού με τον πρόεδρο σχετικά με τις απαιτήσεις του να αποστείλει η Ευρώπη στρατιωτικά μέσα για την ασφάλεια των στενών και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Ο Μερτς είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι η Γερμανία θα συμμετείχε σε μια τέτοια προσπάθεια ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ναρκαλιευτικών, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις: οι Γερμανοί επιθυμούσαν μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, αντί για την προσωρινή που ισχύει σήμερα. Και, για να συμμορφωθούν με το γερμανικό Σύνταγμα, ήθελαν η αποστολή να έχει την έγκριση ενός διεθνούς οργανισμού, όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την αποφασιστική στάση του Τραμπ, ο Μερτς χθες το απόγευμα επιχείρησε να ανασκευάσει: «Αυτή η διατλαντική συνεργασία είναι ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά μου», είπε. Μόνο που ο πλανητάρχης δεν καταλαβαίνει από εκ των υστέρων συναισθηματισμούς.