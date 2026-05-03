Σε μια πόλη που μέχρι πρόσφατα δεν κοιμόταν ποτέ, τα φώτα πλέον σβήνουν νωρίτερα.

Στο πολυπολιτισμικό Κάιρο, μια μητρόπολη αντιθέσεων, όπου η ιστορία των πυραμίδων και το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου συνυπάρχουν με μια οικονομία σε συνεχή πίεση, η καθημερινότητα αλλάζει αισθητά.

Τα εμπορικά καταστήματα που λειτουργούσαν έως αργά τη νύχτα, πλέον κλείνουν από τις 9 το βράδυ, καθώς οι ενεργειακοί περιορισμοί και η αύξηση του κόστους, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου η ακρίβεια και η μεταβλητότητα της ισοτιμίας δημιουργούν συνθήκες συνεχούς προσαρμογής, αναδεικνύεται ένα διαφορετικό αφήγημα: αυτό της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία διεκδικεί χώρο σε αγορές με προκλήσεις αλλά και σημαντικές προοπτικές.

Την εικόνα της τοπικής αγοράς περιγράφει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Mahmood Saad, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και συνεργάζεται με ελληνικό brand, το οποίο γνώρισε αρχικά ως επισκέπτης στην Αθήνα: «Η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν περιορισμοί στην ενέργεια, με αποτέλεσμα τα καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα, ενώ η ακρίβεια και η μεταβλητότητα της ισοτιμίας επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την κατανάλωση. Τα πράγματα είναι ρευστά και αλλάζουν συνεχώς», σημειώνει, περιγράφοντας πώς η αρχική του εντύπωση ως τουρίστας στην Ελλάδα μετεξελίχθηκε σε μια στρατηγική επένδυση για το Κάιρο.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η αιγυπτιακή αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες: «Οι καταναλωτές διαφέρουν, ακόμη και σε ζητήματα αισθητικής και προτιμήσεων. Ωστόσο, η συνεργασία λειτουργεί καλά, γιατί υπάρχει κατανόηση από την πλευρά του concept και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές», αναφέρει, περιγράφοντας τη σημασία της ευελιξίας στο μοντέλο franchise.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση της ελληνικής αλυσίδας Hans & Gretel στο Κάιρο, η οποία υλοποιείται μέσω συνεργασίας franchise με τον Mahmood Saad. Το μοντέλο αυτό αποτελεί τη βασική στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, επιτρέποντας την είσοδο σε νέες αγορές μέσω τοπικών συνεργατών που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Η επιχειρηματική αυτή σύμπραξη επισφραγίστηκε πρόσφατα με τα εγκαίνια του τέταρτου καταστήματος της αλυσίδας στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Έλληνας επιχειρηματίας Θανάσης Ανυφαντής, ιδρυτής της αλυσίδας, ο οποίος έχει χαράξει τη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του brand, με αιχμή το μοντέλο franchise. Ξεκινώντας το 2017 από το Μοναστηράκι, δημιούργησε ένα θεματικό concept που συνδυάζει γλυκό, εικόνα και εμπειρία, το οποίο εξελίχθηκε σε διεθνές δίκτυο. Σήμερα, το brand αριθμεί 32 καταστήματα σε 8 χώρες -Ελλάδα, Βουλγαρία, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Τουρκία- με το σύνολο της διεθνούς παρουσίας να αναπτύσσεται μέσω συνεργασιών franchise.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός σχεδιασμός επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη, χωρίς όμως να αναιρεί τις προκλήσεις. Αγορές όπως η αιγυπτιακή χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα, διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα και ανάγκη προσαρμογής του προϊόντος και της εμπειρίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η συνεργασία μεταξύ κεντρικής εταιρείας και τοπικού εταίρου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Η παρουσία ελληνικών brands σε τέτοιες αγορές λειτουργεί παράλληλα και ως ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας στον τομέα της γαστρονομίας και της εμπειρίας. Προϊόντα και concepts που έχουν δοκιμαστεί στην ελληνική αγορά μεταφέρονται στο εξωτερικό, αποκτώντας νέο κοινό και διαφορετική δυναμική.

Το επόμενο κομβικό βήμα της εταιρείας εστιάζει, όπως ανέφερε ο κ. Ανυφαντής, «στην ανάδειξη του ελληνικού γιαουρτιού μέσα από ένα νέο, θεματικό concept. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εξειδικευμένου δικτύου που θα λειτουργεί ως “πρεσβευτής” της ελληνικής γεύσης στις διεθνείς αγορές, επενδύοντας στην παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και την αυθεντικότητα του εθνικού μας προϊόντος».

Την ίδια ώρα, η εικόνα του τουρισμού στην Αίγυπτο παραμένει σύνθετη. Η χώρα εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών, με αιχμή το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) και τις πυραμίδες της Γκίζας, ωστόσο, σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, καταγράφεται μια συγκρατημένη κάμψη της ζήτησης. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κινητικότητα στο αεροδρόμιο του Καΐρου, το οποίο ενισχύει σταδιακά τον ρόλο του ως περιφερειακός κόμβος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη μέσω franchise αναδεικνύεται ως ένα ευέλικτο μοντέλο διεθνούς επέκτασης για ελληνικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να αποκτήσουν παρουσία σε νέες αγορές μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Από το Μοναστηράκι μέχρι το Κάιρο, η διαδρομή αυτή αποτυπώνει πώς η ελληνική επιχειρηματικότητα επιχειρεί να κεφαλαιοποιεί ένα τοπικό concept σε διεθνές δίκτυο.