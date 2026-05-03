Αύξηση σχεδόν κατά 40% καταγράφει ο αριθμός των μεταβιβάσεων ακινήτων την τελευταία διετία, με τις αγοραπωλησίες, τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις κληρονομιές να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνει μια αγορά με έντονη κινητικότητα, η οποία τροφοδοτείται τόσο από την εγχώρια ζήτηση όσο και από το σταθερό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών. Παράλληλα, η οικοδομική δραστηριότητα και η διατήρηση των επενδύσεων σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών ενισχύουν τον κλάδο του real estate.

Οι αριθμοί

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2025 δείχνουν ότι υποβλήθηκαν 223.282 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, έναντι 211.610 το 2024 και 174.549 το 2023. Σε απόλυτους αριθμούς, σχεδόν 50.000 περισσότερα ακίνητα άλλαξαν χέρια μέσα σε δύο χρόνια, καταγράφοντας αύξηση 28%. Σε ετήσια βάση, η άνοδος διαμορφώνεται στο 5,5%, χαμηλότερη σε σχέση με το άλμα του 21,2% που σημειώθηκε μεταξύ 2023 και 2024, αλλά παραμένει ισχυρή, δεδομένων των αυξημένων τιμών.

Ακριβότερο το κόστος κατασκευής

Η ανοδική πορεία των τιμών κατοικιών, που διαρκεί τουλάχιστον τρία χρόνια, ενισχύεται περαιτέρω από το αυξημένο κόστος κατασκευής. Οι διεθνείς ανατιμήσεις σε βασικά μέταλλα, όπως το αλουμίνιο και ο χαλκός, μετακυλίονται στα οικοδομικά υλικά, οδηγώντας σε νέες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής. Το αποτέλεσμα είναι τα νεόδμητα ακίνητα να καθίστανται ολοένα και πιο απρόσιτα για τα νοικοκυριά, την ώρα που η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Φόροι κληρονομιάς

Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς εκτινάχθηκαν σε 135.543 το 2025, από 85.417 το 2023, σημειώνοντας αύξηση άνω του 58%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών όσο και με τη διευκόλυνση των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στην πλατφόρμα myProperty.

Γονικές παροχές

Ανοδικά κινούνται και οι γονικές παροχές, οι οποίες ενισχύονται από το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Το 2025 καταγράφηκαν 115.699 δηλώσεις, έναντι 85.582 το 2023, με αύξηση άνω του 35% στη διετία. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι δωρεές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 53% μέσα σε δύο χρόνια, φτάνοντας τις 78.118 δηλώσεις.

Συνολικά, το 2025 υποβλήθηκαν περισσότερες από 552.000 δηλώσεις στις τέσσερις βασικές κατηγορίες, έναντι 396.000 το 2023, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή διεύρυνση της αγοράς.

Στον «πάγο» ΦΠΑ και φόρος υπεραξίας

Την ίδια ώρα, η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες οικοδομές παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του 2026, επιτρέποντας στις συναλλαγές να επιβαρύνονται αποκλειστικά με φόρο μεταβίβασης 3%. Το μέτρο, σε συνδυασμό με το «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών έως το 2027, εκτιμάται ότι θα στηρίξει την προσφορά νέων κατοικιών.

Παράλληλα, συνεχίζεται και η αναστολή εφαρμογής του φόρου υπεραξίας 15% στις πωλήσεις ακινήτων, ενός μέτρου που αν και θεσπίστηκε την περίοδο των Μνημονίων, δεν εφαρμόστηκε ποτέ λόγω των στρεβλώσεων που θα προκαλούσε στην αγορά.