Κρίσιμη είναι η 3η αγωνιστική των play off της Super League στη «μάχη» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα ματς που είναι «τελικός» και για τις δύο ομάδες, ενώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

19:00 NOVASPORTS PRIME

Ο ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου θέλει στην αποψινή αναμέτρηση να πάρει τη νίκη και να πάρει μια μεγάλη ανάσα, ενώ παράλληλα θα μπει και πάλι στην διεκδίκηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος. Από την άλλη ο Ολυμπιακός με καλή ψυχολογία θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη του επί του Παναθηναϊκού την περασμένη αγωνιστική και να παραμείνει στο κόλπο του τίτλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

21:00 COSMOTE SPORT 1

Οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να πάρουν το «τρίποντο» προκειμένου να δώσουν χαρά στους φιλάθλους τους. Από την άλλη η Ένωση θέλει τη νίκη για να κρατήσει την απόσταση των 5 βαθμών διαφορά που έχει από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Διαδικαστικού χαρακτήρα οι θέσεις 5-8

Εκτός από τα ντέρμπι της πρώτης τετράδας, σήμερα διεξάγονται και δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, που πλέον είναι χωρίς αντίκρισμα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Βόλο και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο με τον Άρη.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ

17:00 NOVASPORTS 2

Το μοναδικό κίνητρο που έχει ο Λεβαδειακός στην σημερινή αναμέτρηση είναι να συνεχίσει το νικηφόρο σερί απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας. Οι Βοιωτοί μετράνε 3 συνεχόμενες νίκες. Από την άλλη ο Βόλος θέλει να σπάσει αυτό το σερί και να πάρει μια νίκη γοήτρου.

ΟΦΗ-ΑΡΗΣ

17:00, COSMOTE SPORT 1

Ο ΟΦΗ θέλει τη νίκη σε ένα παιχνίδι φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο κόσμος του ΟΦΗ αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στις εξέδρες του Παγκρήτιου για να αποθεώσει του Κυπελλούχους. Από την άλλη ο Άρης θα συνεχίσει να κάνει δοκιμές ενόψει τις νέας αγωνιστικής σεζόν.